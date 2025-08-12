乌克兰战争的朝鲜军俘虏问题，要回避到什么时候？



李在明政府正在迅速、细致地采取向朝鲜示好的措施。继中断对朝扩音器广播中断后，又在5日一天内拆除20多个扩音器。上个月初，国家情报院全面中断了运营50多年的对朝广播及电视广播。遣返漂流过来的6名朝鲜居民也很快得以实现，《朝鲜居民接触举报处理指南》也告作废。



即使表现出如此大的诚意，从朝鲜得到的答复也是冷冰冰的。金与正7月28日宣布：“即使李在明政府如何装作同胞的样子，竭力摆出在做各种正义之事的架势，以博取我们的关注和国际瞩目，我国对韩国的敌对认知也不会发生变化。”她还说：“我再次明确表示，无论首尔制定何种政策、提出何种提议，我们都没有兴趣，也不会和韩国面对面坐下来，有什么需要讨论的问题。”到了这种程度，调整韩美联合军事演习日程、遣返非转向长期囚等筹码也不会有什么效果。



韩国政府人士满脑子都是“能让金正恩和李总统满足的项目是什么”的时候，在数万里异乡参加乌克兰战争、被乌克兰军队俘虏的两名朝鲜青年被闲置了7个多月。他们多次表示想去韩国，但韩国没有人感兴趣。



一名熟悉乌克兰情况的人士透露，乌克兰当局起初曾考虑过（向韩国）移交俘虏的代价，但现在即使放弃代价，只要（韩国）愿意接走，也可以直接放人。”



但是，韩国能够接回这些俘虏的部门似乎是担心有可能被盯上，一直不敢说出口。事实上，如果李在明总统指示带回，事情就能立即办成。只要韩国政府公务员带着律师根据国际法办理遣返手续，完全可以领回。



派往乌克兰的朝鲜军是生动地展现朝鲜真实情况的标本。据国情院掌握的情况，朝鲜派遣了15000名军人，其中包括600多名战死者和4700多名死伤者。在这些死伤者中，只有2人被俘是非常罕见的事情。被极端洗脑的朝鲜军相比成为俘虏，更愿意选择自爆。但这并不是全部。



乌克兰军人作证说：“朝鲜军人如果不能带走受伤的战友，就会将其击毙后撤退。”这是因为，如果部下被俘，上级就会被追究严格的连带责任。在人类战争史上，没有军队因为没能杀死战斗中受伤的部下而处罚指挥官。因战斗机自杀式袭击“神风”而臭名昭著的日军也没有达到这种程度。



乌克兰军队为了俘虏朝鲜军运营了特殊部队，但只有两名伤兵被活捉。这些俘虏说：“如果有手榴弹，肯定会自爆。”据悉，乌克兰军方去年12月公布，最初被俘的朝鲜军人因伤势过重而死亡，实际上是他们自己作出了极端选择。之后公开的其他朝鲜军人俘虏的手缠着绷带并不是因为受伤，而是为了防止他们自杀。



在这种现实下，两人成为俘虏、改变心意说要来韩国，简直就是奇迹。我们对那个奇迹视而不见。



朝鲜青年们成为毫不犹豫地杀害了10年间同吃一锅饭的战友的残酷军人，被洗脑后让他们毫无顾忌地放弃生活，这都是因为金正恩，而与我们无关吗？



韩国是为世界难民募捐的广告在电视上播出的国家。但在仅仅几十公里之外的北方，即使是在不知何时会死去的战场上，也生活着只因一块猪肥肉而露出欣慰笑容的同胞。有些青年自愿表示，如果被派往俄罗斯，虽然有可能死掉，也可以吃饱穿暖。



我们不可能把朝鲜的居民都救出来。但我们可以向在“地狱”般的战场上生存的20岁、26岁青年们伸出手去，尽快让他们过上新生活。如果回避他们，李在明政府主张的南北人道主义的意义就应该另行解释。难道只有向金正恩示好才是人道主义，不能示好就不是人道主义吗？ 两名青年今天也在问，“什么时候带我们去韩国？”

