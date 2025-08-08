韩美联合军演的半数机动演习推迟到下个月举行……宣布中没有提及“朝鲜-挑衅”

韩美联合军事演习“乙支自由盾牌”将于18日至28日举行，在40多场野外机动演习中，有20多场将推迟到9月举行。此次“乙支自由盾牌”演习是李在明政府上台后的首次韩美联合军演。有分析认为，虽然演习时间和韩美兵力参加规模与去年相同，但随着部分野外机动演习延期，实际上是为了不刺激朝鲜而对联合演习作出了调整。韩国军方7日就推迟野外机动演习表示：“考虑到酷暑和维持全年均衡的战斗准备态势等，经韩美讨论，作出上述决定。”据悉，总统室前一天（6日）召开国家安全保障会议常任委员会会议，决定推迟部分野外机动演习。会议还强调“乙支自由盾牌”演习的防御性，制定了最大限度地低调进行的方针。韩美两国当天的“乙支自由之盾”联合公报中没有“朝鲜、威胁、挑衅”的字样。去年的联合公报中提到，“朝鲜的导弹威胁和全球定位系统干扰及网络攻击，地面、海上、空中的威胁”“重点应对朝鲜的大规模杀伤性武器，应对其任何挑衅……”内容形成鲜明对比。韩国军方消息人士表示：“这反映了新政府的对朝基调。”韩国军方表示，此次演习包括遏制朝鲜对韩核使用和导弹挑衅等演习，但没有假设实际核使用情况的应对演习。驻韩美军司令部公报室长莱恩·唐纳德上校在当天的吹风会上多次强调，“联合军演的主要目的是遏制和击退朝鲜大规模杀伤武器能力”，同时“加强对韩半岛所有威胁和敌对势力的应对态势”。他还提到了中国和俄罗斯的合作。分析认为，这反映了特朗普政府要求重新调整驻韩美军作用以牵制中国、要求韩国参与军事安保的基调。朝鲜国务委员长金正恩的妹妹、劳动党副部长金与正上个月28日曾发表谴责韩美联合军演的谈话，因此韩国军方正在关注朝鲜针对演习进行挑衅的可能性。统一部就韩美推迟联合军演的部分野外机动演习表示：“这是调整的。”也就是说，根据统一部长郑东泳此前提出的调整联合军演的建议，实际上对部分军演进行了调整。统一部高级官员7日在政府首尔大楼会见记者时表示：“缓和紧张与和平稳定是统一部的目标，也是李在明政府和大韩民国的目标。希望韩美联合军演也能在这一点上为缓和韩半岛紧张局势做出贡献。”尹相虎军事记者、孙孝周记者、权五赫记者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com、hyuk@donga.com