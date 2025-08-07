金建希：“像我这样什么都不是的人让国民们担心了……对不起”

尹锡悦前总统的夫人金建希6日以嫌疑人身份来到特检组（特别检察官闵中基）接受了调查。作为前任和现任总统夫人中站在拍照区的第一人，金建希当天上午进入调查室时表示：“对不起，像我这样什么都不是的人让国民们担心了。”当天上午9时32分左右，金建希与律师们一起乘车离开首尔市瑞草区Acrovista住宅。上午10时10分左右，金建希一行抵达特检组办公室所在的首尔市钟路区KT光化门西楼。金建希身穿黑裙和黑色短靴，在前往大楼二层拍照区的途中，表情严肃地低着头，只望着地面走路。金建希站在拍照区时表示：“像我这样什么都不是的人让国民们担心了，真心对不起。我会好好接受调查的。”金建希前往调查机关接受调查是在特检组开始调查35天后。金建希在被问到“对国民有什么话要说吗”时再次道歉说“对不起”，之后没有回答“为什么收受名牌项链和包包?”“是否事先知道操纵德意志汽车股价?”等其他问题，是和律师们一起前往12层的调查室。当天，特检组在没有茶歇等特殊礼遇的情况下，上午10时23分许立即展开了调查。特检组按照操纵德意志汽车股价、明太均提供无偿舆论调查及介入公推、通过建真法师全圣培贿赂统一教、遗漏高价饰品财产申报等嫌疑的顺序进行了调查。据悉，金建希没有行使拒绝陈述权，全面否认了相关嫌疑。金建希没有同意进行影像录制调查。当天的调查包括休息时间在内，共进行了大约10个半小时。特检组内外有分析认为，针对金建希的调查还有很多嫌疑，因此至少会再传唤金建希进行一次以上的调查。《金建希特检法》共规定项16个调查内容，当天还剩下操纵三富土建股价疑惑、杨平高速公路特惠疑惑、“管家门”等疑惑未能调查。据悉，特检正在研究至少再传唤一次金建希进行调查后申请拘留令的方案。有分析认为，考虑到此前内乱特检组曾两次传唤尹锡悦进行调查后申请拘留令的先例，金建希特检组也将就操纵德意志汽车股价事件，首先以违反《资本市场法》的嫌疑对金建希申请拘留令，然后继续调查其他嫌疑。赵承衍记者、宋有根记者 cho@donga.com、big@donga.com