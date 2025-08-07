日本动画《鬼灭之刃》与电影《国宝》席卷韩国 影迷跨国观影热潮兴起

上月27日赴日本东京的李某（24岁）此行并非为观光，而是为观看上月18日在日上映的动画电影《剧场版“鬼灭之刃”无限城篇》。作为通过在线视频服务（OTT）在韩国广受欢迎的《鬼灭之刃》系列狂热粉丝，他表示：“为避免在网络社区被剧透，已难耐等待韩国上映，故乘机赴日观影。”自2023年《灌篮高手》与《铃芽之旅》后，日本电影在韩国市场鲜有引发强烈反响之作。但今年下半年将上映的两部作品在韩国引发特殊期待：定档本月22日的《剧场版“鬼灭之刃”无限城篇》，以及韩裔日籍导演李相日执导的《国宝》（暂译，计划下半年上映）。两部影片目前稳居日本票房前两位，本土反响热烈。●《鬼灭之刃》催生“跨国观影”《剧场版“鬼灭之刃”无限城篇》是继2020年《剧场版“鬼灭之刃”无限列车篇》创下韩国日本动画电影票房第五（观影人次215万）后的系列新作。截至6日，该片以30.4%的预售率登顶韩国预售榜。此次《无限城篇》备受瞩目，因自2019年以电视动画及电影形式持续走红的《鬼灭之刃》正式开启最终篇章。本片作为通向结局的三部曲首作，描绘了鬼杀队与最精锐的血鬼在反派据点“无限城”展开的终极决战。鉴于韩国粉丝热情高涨，多家进口商曾竞标版权争夺战。该片在日本已刷新多项纪录：上映即登顶票房榜，4日内突破千万观影人次；更以日本影史最快速度——上映8天票房突破100亿日元（约合938亿韩元）。美国娱乐媒体《Deadline》惊叹：“本片已超越电影范畴成为社会现象，日本影院正为之沸腾。”●获戛纳青睐的韩裔导演新作《国宝》李相日执导的《国宝》因导演身份早已引发韩国影迷关注。其处女作《青》（1999年）解构了在日韩裔身份认同，《69》（2004年）与《扶桑花女孩》（2006年）等作品持续获得业界肯定。影片讲述生于黑道世家却被歌舞伎演员收养、为艺术献身的主角喜久雄（吉泽亮 饰）的人生轨迹，因精准呈现日本传统戏剧细节获高度评价。该片自上月6日在日上映后蝉联四周票房冠军，即使《无限城篇》上映后仍稳居亚军。李相日导演今年5月受邀参加戛纳电影节导演双周单元时表示：“本片以传统文化为题材，兼具娱乐性与艺术深度。”韩国电影界曾预测该片因深入刻画日本传统文化或面临“日式风格过浓”的引进阻力。但该片凭借过硬品质，终确定将于下半年在韩上映。进口商Media Castle代表姜相旭评价：“其在表演、导演与叙事等多维度均令人印象深刻。”金泰彦记者 beborn@donga.com