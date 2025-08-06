美专利制度改革若实施 三星LG等韩企维持费或激增9.9倍

分析指出，若唐纳德•特朗普政府正在审议的美国专利制度改革成为现实，韩国企业在美国维持专利的费用最高可能激增至原来的约10倍。这意味着在美国拥有2万件以上专利的三星、SK、LG等主要企业的专利维持费负担将会加重。韩亚金融投资研究员金斗彦在5日的报告中分析称，“此次专利制度改革的核心在于专利价值评估”，并指出根据专利价值评估方式的不同，企业的成本负担可能急剧上升。迄今为止，美国境内的专利持有者需定期向美国专利商标局（USPTO）缴纳专利的“定额维持费”，通常每件数千美元，最高约1万美元。但据《华尔街日报》（WSJ）等媒体报道，美国商务部副部长霍华德•拉特尼克正在考虑一项方案，即向专利持有者征收其各自持有专利价值1%至5%的手续费，其宗旨在于最大化政府收入。金斗彦研究员为简化模型，假设专利总价值相当于美国专利商标局10年期的专利权维持费收入。金斗彦主张，“考虑到专利价值，每件专利权的维持费成本为11.5万美元（约合1.6亿韩元），据此可计算出韩国企业的维持费增加成本为26.6亿美元（约合3.7万亿韩元）”。据估算，去年韩国企业负担的专利权维持费约为2.7亿美元（约合3751亿韩元），而新方案的费用是此金额的9.9倍。《华尔街日报》也指出，“（专利维持费的变更）将使美国成为全球标准下的例外国家，并可能引发国际反弹”，并称“在美国运营的三星、LG等外国企业也是美国境内最大的专利持有者之一”。不过，也有观点认为美国专利制度改革可能为韩国企业带来机遇。这是因为美国改革专利制度，除了旨在扩大财政收入外，也被解读为意图将其作为3个月后与中国的贸易谈判中的杠杆。此举意在利用中国企业在美拥有大量专利的特点，以专利制度改革作为反制中国政府限制稀土出口的谈判杠杆。金斗彦解释道，“虽然韩国企业的专利维持成本负担将加重，但中国企业进入美国市场将受到限制，预期韩国企业在通信、电子•显示器、人工智能（AI）•软件等市场的份额将得以扩大。”这意味着若中国企业进入美国市场受限，韩国企业有望获得间接收益。李浩记者 number2@donga.com