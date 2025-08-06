阿维尼翁戏剧节选择韩语作为官方语言的真正理由



世界最大的表演艺术节法国“阿维尼翁戏剧节”（Festival d'Avignon）选定韩语为明年官方邀请语言（Guest Language），许多人难掩喜悦之情。特别是韩语超越中文和日文，成为首个获选的亚洲语言，许多人赋予其重要意义。他们认为，这是向要求严苛的世界主流舞台展现韩国文化卓越性的机会。也有人期待防弹少年团（BTS）、《寄生虫》、《鱿鱼游戏》乃至皆大欢喜结局所代表的“K文化胜利”能够重现。这是在法国感受到的“民族自豪感的瞬间”。



然而，阿维尼翁方面的解释却大相径庭。他们强调，此次选定并非旨在广泛宣传或炫耀韩国文化的优越性。



阿维尼翁戏剧节自2022年起引入官方邀请语言制度，目标在于“通过语言恢复文化多样性并克服极端主义”。其判断是，揭示使用不同语言人群之间的差异，可以成为克服世界人民冲突与对立的起点。



2022年首个受邀语言是全球使用最广泛的英语。其宗旨并非聚焦英美主流文化，而是致力于共享美国、英国、加拿大、菲律宾等英语圈国家间的多元文化差异，以此为契机克服极右翼视角与地域优先主义。



今年的受邀语言阿拉伯语亦是如此。我们往往倾向于将阿拉伯语圈理解为一个单一文化，但实际上国家间的文化差异相当显著。阿维尼翁旨在通过展现阿拉伯语圈内部的异质性与多样性，努力减少哪怕一点点极端和单一化的视角。



那么，阿维尼翁为何会关注韩语——这种连同朝鲜半岛在内使用者尚不足1亿的语言呢？要知道，它可是超越了使用人数更多的中文、日语等语言。



阿维尼翁戏剧节艺术总监蒂亚戈•罗德里格斯表示，他们关注的是韩国文化的多样性与普适性。他指出，韩国文化并非单一色彩，而是如同棱镜折射的光线般拥有多样光谱，因此能被世界人民普遍接受。



世宗大王创制韩文时便有意将其设计得易于学习，这一点或许也是提升文化接受度的因素。实际上，巴黎的韩文学校报名者蜂拥而至，甚至需要排队等候。据说许多人反映“一旦入门便很容易学习”。



韩国文化与世界相遇时所产生的变奏与扩展性，也是阿维尼翁关注的焦点。例如，诺贝尔文学奖得主韩江的《素食者》被意大利著名导演达莉亚•德佛罗里安改编成戏剧，在欧洲各地引发了深刻共鸣。明年的阿维尼翁戏剧节也将大量介绍以韩语为媒介的欧洲艺术家作品。主办方对发掘能够涵盖韩国与朝鲜的作品也表现出浓厚兴趣。



“最具韩国特色的便是最具世界性的”这一命题，随着时间推移，可能已成为半对半错之说。固然需要精心呵护最具韩国特色的文化，但若过于强烈地彰显民族性，则可能显得有些土气。这层含义是指，越是强调韩国特色，越可能招致排他性的批评，并引发海外文化界的反感。



已有人担忧，对“K韩流”的执着、乃至聚焦内容产业成功可能性的战略，或许仅能支撑极少数内容，反而可能损害文化多样性。对出身于NAVER（韩国门户网站）的文化体育观光部长官崔相龙的担忧——即他被评价为重视K内容产业层面——或许也出于相似理由。



世界并非因防弹少年团是“韩国文化”而为之狂热，而是为防弹少年团这个团体本身所倾倒。人们是为这个组合的个性与高水准的音乐而喝彩。如今，或许我们该稍稍放下民族自豪感，转而聚焦于阿维尼翁所瞩目的韩国文化中那多样的气息。韩国文化即使没有K前缀修饰或华丽包装，也足以感动世界。

