选出“国家代表人工智能五强”……实效性与速度一样重要



以韩国自主技术在全球市场展开竞争的“国家代表人工智能企业”选拔赛正式拉开了帷幕。科学技术信息通讯部4日表示，为了打造“独立人工智能大模型”，选定了5个精锐团队（Naver云、SK电信、NC人工智能、LG人工智能研究院、Upstage）。就像各个团队开发的人工智能模型进行甄选一样，计划每6个月进行一次评价，到2027年为止选出最终两组。



“国家代表人工智能五强”将在图像处理装置、确保数据、聘用人才等方面从政府获得经济价值达5300亿韩元左右的支援。政府提出了确保与最新全球人工智能模型相比95%的性能的目标。被称为“主权人工智能”的韩国独有的人工智能模式是实现李在明政府“人工智能第三大强国”的核心事业。政府表示，将在两三年内决一胜负，正在展开速度战。



政府强调，为了摆脱对全球科技大企的技术从属，必须构建反映固有文化、语言、价值观的独立型人工智能生态系统。也就是说，如果只依靠海外企业的人工智能，将面临数据泄露、服务中断、价格上涨等危险，对国家安全也会造成严重威胁。日本、法国、德国等也已经着手开发本国型人工智能。



但也有人担心，如果不能达到全球水平的100%以上，即使投入巨额预算，也会受到市场的冷落。 也有人指出，就像过去韩国政府坚持超越网络标准的公认认证书和ActiveX，结果在全球保安市场遭受淘汰一样，技术自立稍有不慎就会成为孤立。也有意见称，与其与科技大企直接竞争，不如集中于制造、医疗等在韩国有优势的特色模式。要警惕独立人工智能构建事业为了获得政府预算而展开“做秀竞争”的可能性。



政府表示，将在5年内向人工智能投资100万亿韩元。从韩国的立场来看，虽然规模巨大，但要在全球市场上展开竞争，仍远为不足。即使推进主权人工智能，也要同时进行有效利用有限资源的战略接近。相比获得“K（韩国）-人工智能”或“纯本土技术”的头衔，更应该把目标放在让人工智能在产业里处处扎根。

