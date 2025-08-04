韩美关税谈判完成首轮 后续谈判需防美方追加要求

韩美虽于上月戏剧性地达成协议，将相互关税及汽车类目关税降至15%，但有评价认为，包含非关税壁垒缓和等内容的“第二轮谈判”仍待进行。此次达成的谈判具有搭建大框架的“框架性”特征，且无书面协议，这意味着韩美双方仍需努力弥合分歧。据韩国政府有关部门3日消息，政府已基于此次关税谈判结果，着手准备后续与美国进行的细节磋商。虽然此次谈判排除了农产品市场进一步开放、谷歌高精度地图数据输出、《在线平台法》等非关税壁垒领域的议题，但观测认为，后续磋商中非关税壁垒成为焦点的可能性难以排除。此前，韩国经济副总理兼企划财政部长官具润哲也在1日回国途中对记者表示，“问题在于今后”，并称“我们将以此番达成的谈判方案为基础制定具体战略，并在与美国的细节谈判过程中积极、主动地应对”，暗示韩美谈判尚未结束。产业通商资源部长官金正官也提到，“（此次谈判）与其说是结果良好，不如说是阻止了最坏情况”。期间，美国除要求韩国进一步开放大米、牛肉等美国产农畜产品市场外，在谷歌高精度地图数据输出、《在线平台法》立法等数字领域也持续对韩施压。美国总统唐纳德•特朗普在谈判结束后曾表示，“他们（韩国）同意接受美国的汽车、卡车、农产品等。”韩国承诺的3500亿美元（约合486万亿韩元）规模对美投资项目，其细节如何填充也尚不明朗。韩国金融公营企业相关人士表示，“目前尚不清楚应由哪个机构在哪个领域出资。”韩国总统办公室政策室室长金容范3日上午在韩国广播公司（KBS）《周日诊断》节目中指出，“民间（企业）也将参与股权投资，民间金融公司也完全可以、并且应该参与进来”，强调了民间参与的必要性。专家们建议，应为在本月中旬举行的韩美首脑会谈后，美国可能提出的追加“要求清单”做好万全准备。明知大学国际通商学系教授金泰煌（音）强调，“目前是需要就细化船舶业投资方案、美国要求消除非关税壁垒等问题制定缜密战略对策的时刻。”周愛眞 jaj@donga.com