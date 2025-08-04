奈飞动画《K-POP：猎魔女团》原声《Golden》登顶英国单曲榜

以K-POP（韩国流行音乐）为题材制作的奈飞（Netflix）动画《K-POP：猎魔女团》（KPop Demon Hunters•照片）的原声音乐（OST）《Golden》在英国官方排行榜公司（Official Charts）的“单曲百强榜”上夺得冠军。这是继2012年歌手PSY的《江南Style》之后，K-POP时隔13年再次登上该排行榜榜首。根据当地时间1日公布的英国官方排行榜公司数据，《Golden》在发行第六周时，击败流行歌星贾斯汀•比伯的《Daisies》，登顶单曲榜。其排名较前一周上升了三位。这首歌于6月底首次以第93位跻身“百强榜”，随后随着电影热映，排名急剧上升，依次达到第31位、第20位、第9位和第4位。同部电影中收录的“狮子男孩”（Saja boys）演唱的《Your Idol》和《Soda Pop》分别位列第10位和第11位，组合“TWICE”演唱的《Takedown》位列第63位。该排行榜与美国《公告牌》（Billboard）排行榜并称为世界两大排行榜。官方排行榜公司首席执行官马丁•塔尔伯特评价道：“本周标志着这个风靡全球的韩国音乐流派迎来了又一个里程碑时刻。”《Golden》是《K-POP：猎魔女团》中虚拟K-POP女团“亨特丽克斯”（Huntrix）演唱的歌曲。这首歌不仅在韩国代表性音源网站Melon的“百强榜”上登顶，还在美国《公告牌》主单曲榜“百强单曲榜”（Hot 100）上位居第二，收获了全球性人气。歌曲由SM娱乐经纪公司前练习生作曲家李在、韩裔美国歌手奥黛丽•努娜和蕾伊•阿玛演唱。动画原声音乐在该排行榜上夺冠，是自2022年电影《魔法满屋》（Encanto）插曲《We Don‘t Talk About Bruno》以来，时隔三年的再次登顶。史智媛记者 4g1@donga.com