打破“四强中心”先例的特使外交，给实用外交打上了问号



7月初，韩国政府表示将向14个国家派遣特使团，这与以四强（美、中、日、俄）为中心派出总统特使团的先例有所不同。这是为了向国际社会宣传“民主大韩民国”的回归，并说明新政府国政哲学和对外政策。之后，政府宣布了11个国家的特使团，10个国家的特使团目前已结束任务回国。



对于打破先例的此次特使外交，人们不禁要问：“这真的是将国家利益最大化的实用外交吗？”直接收到李在明总统亲笔信的首脑只有欧盟、印度、越南、马来西亚等4个国家。英国、法国、德国、波兰、加拿大、澳大利亚等6个国家的部长级人士接待了特使团。



虽然历届政府上台后派遣的特使团并非全部会见首脑，但考虑到特使外交宗旨，接受亲笔信的对象的“级别”非常重要。因为这是传达总统意向的同时，毫无保留地听取他国首脑对韩国的看法的好机会。这是完全在对应框架下进行的外交沟通难以得到的部分。这就是为什么有人指出“特使外交是首脑外交的一部分，如果不能会见首脑，其意义必然会褪色”的原因。



参与特使团派遣工作的某基层官员吐露了自己的困难，称“全世界都处于非同寻常的情况”。也就是说，由于美国引发的贸易战争和复合危机交织在一起的当前国际局势，难以协调向各国派遣特使。



但令人担心的是，此次特使外交丝毫没有感受到分量。也没有听到像前例一样李总统与即将出发的特使团面谈或从结束任务回来的特使团那里接到相关报告的消息。



对特使外交诚意的怀疑实际上与组成特使团不无关系，甚至被指责为“总统选举褒奖休假”。到目前为止宣布的33名特使中，除了前斗山集团会长朴容晚外，有32名是执政党人士。9个国家的特使团长全部由竞选团队的选举对策委员长担任。有评价认为，这与不仅是政治家，企业家、外交安保专家等给团员构成带来变奏的文在寅政府时期相比也令人遗憾。



按惯例应该最先出发的美日中主要国家特使外交杳无音信也是个问题。中国和日本还没有确定特使团的构成。特别是美国，特使团名单公布已经超过半个月，但连出国日程都没有确定。据悉，虽然试探了美国国防部长赫格塞斯等部长级会谈，但在日程调整上遇到了困难。一名外交消息人士表示：“如果核心同盟特使连部长级人士都见不到，不就会出现外交惨案吗？”



在以关税谈判后续措施、“加强战略灵活性”为代表的驻韩美军重组等韩美关系不确定性比任何时候都大的时期，特使团能起到多少对国家利益有帮助的作用令人怀疑。有人指出“还不如尽快选出主要国家大使人选”，这都是有原因的。



如果不想让全世界知道大韩民国的正常化而开始的特使外交成为虎头蛇尾，就需要反转。如果把迄今为止的特使外交称作“以国家利益为中心的实用外交”，还不如不做呢。

