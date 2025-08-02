韩美自贸协定、加美墨协定均宣告作废……寻找新市场才能生存



韩美关税谈判历经曲折终于达成妥协，但韩国和美国签署的自贸协定因此完全失效。与美国签订北美地区自贸协定的加拿大、墨西哥虽然还没有结束协商，零关税优惠也将确定结束。把韩国培养成世界第五大出口国的以自贸区为中心的全球自由贸易秩序，因美国总统特朗普以世界为对象展开的关税战争而迅速崩溃。



随着此次韩美谈判达成妥协，根据韩美自贸协定原本零关税出口到美国的韩国产品今后将被征收15%的对等关税。韩国产汽车、零部件也将与之前征收2.5%关税的日本、欧盟一样，征收15%的关税，从而取消“自贸协定溢价”。需要继续缴纳50%高关税的钢铁企业面临失去美国这一最大出口市场的危机。预计半导体、医药品也将被征收关税。在美国人气急剧上升的韩国美妆产品和火鸡面等韩国食品也将被征收关税，因此价格竞争力将减弱。2012年生效、13年来一直引领对美出口的韩美自贸协定成了无用之物。



美国要求“如果不想交关税，就在美国建厂”。但是，目前运营工厂的现代汽车和起亚汽车也难以在美国土地上制造所有出口美国的车辆。与日本企业相比，当地生产比重较低，因此关税损失是不可避免的。现代制铁正在准备在路易斯安那设立钢铁厂，但落后于收购US钢铁的日本制铁。在加拿大、墨西哥工厂生产家电产品并出口到美国的三星电子、LG电子也很难避免因加美墨协定裤废除产生的关税负担。



因此，寻找能够代替美国的出口市场变得迫在眉睫。应该向欧盟、东南亚、南美、中东市场实现市场多元化。加入《跨太平洋伙伴关系协定》也应尽快。虽然这是现存最大的“超级自贸协定”，但韩国一直因为是以日本主导而不愿加入。



韩国产业通商资源部通商交涉本部长吕翰九表示：“这次是避开了雷阵雨。有必要从根本上进行应对。”分析认为，用关税和贸易保护主义武装起来、不愿在贸易上吃亏的通商基调，即使美国政权发生更迭也将持续下去。如果韩国企业和政府不作出10年、20年的规划，从头开始重新制定出口、产业战略，将难以延续“出口韩国”的神话。

