李在明与特朗普两周内举行首脑会谈 将正式讨论国防费等问题

李在明总统与唐纳德•特朗普美国总统最早将于本月月中旬在美国华盛顿举行首次韩美首脑会谈。在李在明总统就任两个多月后举行的此次韩美首脑会谈上，预计将宣布包括未包含在关税协议中的国防费增加等安保协议，以及韩国企业对美国投资的计划。特朗普总统于30日（当地时间）表示：“李在明总统将在两周内访问白宫进行双边会谈。”对此，韩国总统府政策室室长金龙范转述道：“（特朗普总统）对国务卿马可•卢比奥说‘即使下周也要定下（首脑会谈）日期’。”预计首脑会谈上将宣布韩国企业对美国的追加投资计划。美国商务部长霍华德•拉特尼克表示：“如果李在明总统访问白宫，韩国企业将宣布大规模对美投资。”在关税谈判中被排除在外的安保议题讨论也将正式展开。美国正在要求增加驻韩美军防卫费分担金、增加国防费支出、重新调整驻韩美军的角色与规模、扩大牵制中国的角色等。据悉，韩美双方在增加国防费问题上已达成意见接近。另一方面，美国国防部表示，美国国防部长彼得•赫格塞斯在31日与韩国国防部长官安圭伯的首次通话中强调，希望进行合作，以确保韩半岛联合防御态势能够可靠地贡献于对抗“共同威胁”的威慑力。这标志着美方已正式提出要求，不仅驻韩美军，整个韩美同盟的角色都应扩大到牵制中国。申圭振记者、尹相虎=军事专门记者 newjin@donga.com、ysh1005@donga.com