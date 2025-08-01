孙基祯太阳旗照片被抹除报道被选为“八月独立运动”

韩国国家报勋部31日宣布，将日本殖民统治时期《东亚日报》在报道柏林奥运会马拉松冠军孙基祯选手时，抹除其胸前所绘太阳旗的“抹除太阳旗事件”，选定为“八月独立运动”。日本帝国主义在三•一运动之后，许可韩国人经营韩文报纸。这是其为确保殖民统治正当性而推行的“文化政治”的一部分。朝鲜总督府通过事前审查对报道进行修改或删除。随着1930年代中期中日战争扩大，此类措施进一步加强。1936年8月，在柏林奥运会马拉松项目中，孙基祯选手和南升龙选手分别获得金牌和铜牌。《东亚日报》在当年8月13日的报道中刊登颁奖典礼照片时，删除了两位选手胸前的太阳旗，使其显得模糊。随后在8月25日的报道中，则刊登了完全删除孙基祯选手胸前所绘太阳旗的照片。报社最初在原版照片上涂抹颜料以抹除太阳旗，但因痕迹残留，便使用氰化钾浓溶液对显影在铜版上的照片进行了彻底删除。因此事件，日本朝鲜总督府禁止了《东亚日报》的发售与分发，继而作出无限期停刊处分。多名记者被拘捕，至当年底，《东亚日报》社长宋镇禹、副社长张德秀、主编金俊渊、编辑局长薛义植等人离开报社。仁村金性洙被迫交出全部持股。《新东亚》和《新家庭》等《东亚日报》旗下的两份杂志被强制停刊。因主导抹除太阳旗义举而遭受牢狱之灾的李吉用记者于1990年被追授建国勋章爱国章。报勋部说明称：“该事件是表达反抗日本殖民统治意志的媒体人之声，是展现如何应对日本强压式统治的重要历史事件。”尹相虎 ysh1005@donga.com