韩国海关上半年查获毒品2.7吨 创“历史新高”

今年上半年（1月至6月），海关当局查获超过2吨毒品。其数量可供约9000万人吸食，创下有记录以来最大规模。韩国关税厅29日宣布，今年上半年共查获毒品617起，总计2680千克。考虑到甲基苯丙胺（冰毒）单次吸食量约为0.03克，此数量可供8933万人同时吸食。这是有记录以来上半年查获的最大数量。与去年上半年相比，查获案件数增加70%，重量增加800%。今年上半年缉毒量激增，主要归因于加大打击力度破获大规模贩运渠道。今年4月江原道江陵市玉溪港查获可卡因1690公斤，5月釜山新港再度截获可卡因600公斤。即便排除这两起重大案件，上半年缉毒量仍达390公斤，较去年同期增长31%。走私毒品多源自中南美地区。在江陵和釜山查获的可卡因，分别装载于从秘鲁和厄瓜多尔出发的船舶上。关税厅分析指出：“由于美国和加拿大加强边境管控措施产生的‘气球效应’，中南美贩毒组织似乎正试图进军亚洲等新市场。”上半年查获的毒品种类中，可卡因占比达86%（2302公斤），冰毒占6%（152公斤），氯胺酮占3%（86公斤）。走私渠道以旅客携带入境为主，共285起案件，占比46%。关税厅厅长李明求（音）表示：“近两年国内涉毒罪犯人数突破两万人，非法毒品正在全社会范围渗透。我们将全力阻断境外走私源头。”周愛眞 jaj@donga.com