因为金与正的一句话，郑东泳：“建议调整韩美联合军演”

朝鲜国务委员长金正恩的妹妹、劳动党副部长金与正28日就李在明政府的对朝鲜怀柔政策表示：“无论首尔提出什么提议，我们都不感兴趣，也不会和韩国坐在一起。”这是朝鲜首次提及李在明政府或就李在明政府发表谈话。韩国总统室的反应是，“将一贯采取必要的行动”。金与正在当天的谈话中强调：“我们再次明确表示，无论首尔制定什么样的政策、提出什么样的提议，我们都没有兴趣，也没有要和韩国面对面坐下来讨论的问题。”她还一一提及新政府推进的“中断对朝扩音器广播”“停止散发传单”“允许个别韩国人到朝鲜旅游”等，贬低称“这只不过是把早就不应该做的事情进行了挽回”。金与正还列举了预定于下月举行的韩美“乙支自由盾牌”联合军演，指责称，“盲目相信韩美同盟，企图与我们对抗，与前任毫无区别”。她声称：“再次在我们南部国境的另一端，由于侵略性质的大规模联合军事演习的连续进行，硝烟不会消失，美韩将按照老一套的手法，策划将造成朝鲜半岛局势恶化的责任转嫁给我们。”金与正就韩国邀请金正恩出席10月庆州亚太经合组织（APEC）峰会的方案表示：“正在培养无谓的妄想。”她还说，“仅从李在明执政的50多天来看，在面前说的是缓和朝鲜半岛紧张局势、改善朝韩关系等好听的话。如果期待用感性的几句话就能推翻的话，那将是最大的失算”，再次确认了“敌对性两国”的定位。韩国总统室当天发表声明表示：“我们得以确认，过去几年间敌对、对抗性政策导致南北之间的不信任壁垒非常高。实现和平稳定、没有必要战斗，是李在明政府坚定的哲学。为了打造没有敌对和战争的韩半岛，政府要一贯采取必要的行动。”申娜莉记者、尹多彬记者 journari@donga.com、empty@donga.com