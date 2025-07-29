全球都是一片滚烫，美国西部却是寒夏……“极端气候”来袭

美国、中国、日本、土耳其、希腊等世界各地都在酷暑、山火、暴雨等“极端异常气候”中呻吟。26日，因为酷暑，希腊著名旅游胜地克里特岛等至少5处发生山火，当局难以控制。邻近的土耳其、保加利亚等国也出现类似情况。高温和低湿度使火灾难以扑灭，受此影响，一带气温进一步上升的恶性循环正在反复出现。相反，美国加利福尼亚州旧金山一带7月份一直持续着15度左右的“寒冷夏天”。27日，中国北京和附近的河北省等地也下了暴雨。当日11时至28日11时，河北承德日降雨量223.7毫米，创历史新高。为了应对全球气候变化，迫切需要国际合作，相关呼声越来越高。但主张“气候变化是欺诈”的美国总统特朗普28日还主张：“风力发电是杀死鲸鱼的欺诈。”有分析认为，难以期待持续减少碳排放等国际合作。● 笼罩在地中海的热浪和山火据英国广播公司（BBC）等媒体报道，26日希腊克里特岛因山火的影响，5000多名游客被疏散。希腊当局认为难以自行镇压，向欧盟请求支援，意大利、捷克等国家也出面支援消防飞机等。土耳其27日也发生了至少84起山火，西部布尔萨至少有1700名居民被疏散。从布尔萨到首都安卡拉的高速公路也暂时关闭。土耳其从20日开始因大规模山火而饱受煎熬，在灭火过程中至少有14名消防员和救援队员等死亡。25日，土耳其东南部锡尼拉克省的气温达到50.5度，刷新了历史最高值，山火危险进一步增大。最近，在美国纽约、新泽西州、马萨诸塞州、佛蒙特州等东北部一带，受酷暑和加拿大山火的影响，居民们正在遭受痛苦。由于火焰引发的火灾、烟雾等袭来，相当一部分地区难以进行野外活动。日本《经济新闻》28日报道说：“受海洋变暖的影响，最近10年间首都东京的8月平均湿度高于热带气候泰国曼谷。”相反，美国气象厅报道说，旧金山今年7月的平均气温仅为15.2度，出现了罕见的寒冷天气。● 特朗普：“风力发电是骗人的”尽管如此，特朗普在应对气候变化方面仍持消极态度。他27日在英国苏格兰顿伯里发布未经检验的主张称：“风力发电会导致鲸鱼死亡。这是‘欺诈’。”当天上午，特朗普在自己拥有的顿伯里高尔夫球场享受了打球乐趣。他随后对记者们说：“在最后的第18号洞看到了9个风力发电机。真的可惜。（风力发电）非常昂贵。德国也曾尝试过风力发电，但没有启动。”他还说：“最近美国马萨诸塞州一带在短时间内涌来了18头鲸鱼的尸体。那东西（风力发电机）让鲸鱼们发疯。美国绝对不会建立风力发电机。”据分析，这是在旧怨尚未消除的情况下作出的发言。特朗普曾反对在附近阿伯丁郡的另一个高尔夫球场附近建设风力发电园区。他还向苏格兰当局提起过开发许可无效诉讼，但最终败诉。美国是继中国之后，世界上温室气体排放量第二大的国家。但是，特朗普在重新执政后，和执政第一任期一样，立即退出了《巴黎气候变化协定》。同时，他正在实施推进阿拉斯加州液化天然气事业等亲化石能源开发的政策。金聖模 mo@donga.com