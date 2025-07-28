决定关税谈判命运的5天……“扩大大米进口是既定之事”

据悉，在距离美国特朗普政府预告的加征对等关税时间（8月1日零时1分）还有4天之际，韩美两国正在进行最后阶段的谈判，韩国政府计划把大米等农产品的追加进口和造船、半导体相关投资作为筹码，引导美国降低对等关税和降低汽车产品关税。韩国政府官员27日表示：“大米如果采取不同的处理方式，可能会出现答案。这部分（扩大进口美国大米）被认为是既定之事。”据悉，既然日本以增加配额的方式找到了解决方法，而不是全面开放大米市场，韩国政府也在讨论通过调整配额扩大美国产大米进口的方案。韩国虽然对进口大米适用5%-13%的关税，但对40.87万吨的低关税配额征收5%的关税。目前征收低关税的大米的三成左右是美国产。韩国政府的方针是，除了开放农产品外，还将追加投资造船-半导体作为韩美关税谈判妥协的核心筹码。政府不仅考虑技术转让、人力培养、当地建造等造船产业合作，还考虑追加收购当地造船厂等扩大投资。执政党相关人士表示：“不能排除追加收购美国造船厂的可能性。韩国条件是转让船舶相关技术，因此应该在这里最大限度地坚持下去。”据悉，当地时间25日，韩国产业通商资源部长官金正官和美国商务部长卢特尼克在纽约卢特尼克的住宅举行韩美产业部长谈判，也集中讨论了造船业领域的投资和相互合作方案。韩国总统室继25日之后，26日又召开了在美国进行谈判的金正官和通商交涉本部长吕翰九参加的通商悬案紧急会议，检查了关税谈判的筹码。总统室表示：“确认了美方对造船领域的高度关注。双方决定制定包括两国间造船合作在内的可以相互磋商的方案。”总统室还表示，经济副总理兼企划财政部长具润哲31日将与美国财政部长贝森特举行会谈。特朗普总统将于27日在苏格兰与欧盟进行关税谈判，再加上贝森特等美国贸易谈判主要负责人将于28日和29日与中国举行高级别贸易会谈，预计31日将成为韩美达成关税协议的最后谈判。对此，特朗普在启程前往苏格兰之前会见记者时表示：“8月1日谈判将基本结束。向其他国家征收的关税将以发送信函的方式结束。”尹多彬记者、世宗=郑顺九记者 empty@donga.com、soon9@donga.com