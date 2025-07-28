韩国街头惊现“僵尸舞”…BLACKPINK新曲点击量破亿

女子组合BLACKPINK新曲《JUMP》的音乐视频（MV）点击量突破1亿次。据YG娱乐公司27日消息，BLACKPINK《JUMP》的音乐视频自11日公开后，仅15天，于26日YouTube点击量便突破1亿次。这是该组合第49支点击量破亿的视频。该音乐视频公开后随即成为YouTube“24小时内观看次数最多的视频”，并连续8天蝉联YouTube全球每日排行榜冠军。曾获格莱美最佳音乐视频奖的导演戴夫•迈尔斯执导了《JUMP》的音乐视频。迈尔斯导演以其独特的感性镜头运动，在幻想与现实之间穿梭，捕捉大胆而独特的画面。尤为引人注目的是，音乐中狂热起舞、如僵尸般浑然忘我的群舞场面，以及观众头部或口中出现BLACKPINK成员的奇异计算机成像（CG）画面，均获得实验性与新颖性的评价。迈尔斯导演在YouTube公开的幕后花絮视频中表示：“得知BLACKPINK将以组合形式回归，我脑海中浮现了粉丝们脑海中充满BLACKPINK的那个激动兴奋时刻，于是将这一画面融入其中。”对于视频中出现悬挂“餐厅”、“房地产”、“裱糊”、“油漆”等韩文招牌的小巷，迈尔斯导演解释称自己希望包含韩国街景。他在同一视频中说道：“在我的要求下，韩国制作团队寻得并租下了一个街区的小巷作为外景地”，“那里的质感非常棒。”《JUMP》由曾创作全球热门歌曲的泰迪（Teddy）和迪波洛（Diplo）等作曲家兼制作人共同打造。其特色在于令人联想到西部电影场景的吉他连复段，以及在副歌部分迸发能量的强烈中毒性节奏，浓烈融合了受电子音乐等影响诞生的硬派电子舞曲（Hardstyle）、流行舞曲（Dance Pop）、电子舞曲（EDM）等多种曲风元素。《JUMP》在24日（当地时间）发布的Spotify全球每周排行榜上位列第五。同一天，该曲在英国官方单曲排行榜前100名中位列第31位，在美国公告牌单曲榜（Billboard Hot 100）中位列第28位。BLACKPINK于本月6日在韩国京畿道高阳综合运动场主体育场开启演出，随后正进行名为“DEADLINE”的世界巡回演唱会，将陆续到访美国洛杉矶、芝加哥、加拿大多伦多和法国巴黎等全球16个城市。金民 kimmin@donga.com