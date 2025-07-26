外有“关税炸弹”，内有“更厉害的商法”……手持双重账单的韩国企业



随着美国预告的25%对等关税征收期限只剩下一周，韩国企业的不安感越来越大。在原定25日举行的“2+2”贸易谈判告吹、谈判不确定性增大的情况下，美国总统特朗普公开施压称，“可以（像日本一样）花钱降低关税。”在韩国，“更厉害的商法”和《黄色信封法》等使企业难以进行新投资和经营的规制法案正在束缚企业。收到内外双重账单的企业被逼到了悬崖边上。



来自美国的关税炸弹已经开始对韩国企业的业绩产生负面影响。现代汽车和起亚今年第二季度的销售额和销售量虽然创下季度历史最高值，但受关税的影响，营业利润蒸发超过1.6万亿韩元。在关税影响正式开始的下半年，韩国出口企业的业绩可能会进一步恶化。为了应对关税，需要当地生产等积极开展对美投资，但陷入业绩不振的企业难以追加准备投资实弹。



为扩大投资的资金来源也正在枯竭。将理事的忠实义务对象扩大到股东的商法修订案从15日开始实施，随着更厉害的商法修订案的推进，企业的运作范围极度缩小。子公司上市或有偿增资等传统资金筹措方法因担心小额股东的反对而全部停止。每年筹措20万亿韩元以上资金的有偿增资被视为稀释股东价值的罪恶。



修改《黄色信封法》的动向也给企业投资带来了困难。如果劳动争议的概念扩大，就可以以投资决定、企业迁移、结构调整等经营判断为由进行罢工。考虑到关税应对和企业的长期利益，对半导体、汽车、能源等进行大规模的对美投资，有可能暴露在股东们的诉讼或工会的罢工中。进行果断的投资，陷入诉讼、罢工风险，或者什么都不做就被淘汰的二选一的情况，将企业推向了困境。



李在明总统24日会见三星电子会长李在镕等，与主要集团总裁进行连锁会晤，讨论应对美国关税的战略。相比推进萎缩企业经营的立法，现在更应该像当选后承诺的那样，积极支持企业成长，果断地解除不必要的规制。要尽快消除一方面要求企业积极投资，另一方面以“司法风险”阻碍企业的矛盾。

