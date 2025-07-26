法院：“尹锡悦向104名戒严受害国民每人赔偿10万韩元”

韩国一法院判决，前总统尹锡悦向因宣布12月3日紧急戒严而遭受精神损失的市民每人支付10万韩元的精神损失费。有分析认为，这是法院首次就紧急戒严问题承认尹锡悦的损害赔偿责任，今后可能会继续提起类似诉讼。首尔中央地方法院民事2单独部长法官李成福25日在104名国民以尹锡悦为对象提起的损害赔偿请求诉讼中判决原告胜诉，要求“被告（尹锡悦）向原告分别支付10万韩元及延迟损失金（利息）”。延迟损失金从尹锡悦收到诉状的第二天4月30日起，以每年12%的利率计算。法庭表示：“被告以违宪、违法的紧急戒严麻痹国家功能，违背了总统保障国民生命权、自由及人类尊严的重大任务。”判决称：“很明显，看到这一情景的国民受到了恐惧、不安、羞耻心等精神上的痛苦。”尹锡悦方面还没有决定是否上诉。但由于法院命令立即承认判决效力的“临时执行”，如果不立即支付精神损失费，就会继续增加延迟利息。不过，如果今后的二审推翻一审判决，原告必须返还精神损失费和利息。此次诉讼是从尹锡悦总统弹劾审判时担任国会代理人的李锦奎（音，蔡上等兵特检助理）律师去年12月通过社交媒体招募诉讼参与者开始的。李锦奎为抗议没有参加弹劾案表决的105名国民力量党议员，将诉讼参与者限定为105人，之后除去一名重复申请者，将参与者调整为104人。李锦奎解释说：“刚开始是和同学等熟人一起开始的，后来在网上接受了不特定多数人的申请。”如果法院的此次判决最终确定，类似的诉讼有可能接连不断。据悉，首尔中央地方法院已经追加接到了类似内容的诉讼。此前在2017年，曾有人针对前总统朴槿惠提起诉讼，要求赔偿因干政事件造成的精神损失，但该诉讼被驳回。宋慧美记者 1am@donga.com