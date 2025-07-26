一杯下肚就“面红耳赤”…此现象唯见于中韩日三国

饮酒后脸部异常泛红如灼烧的人存在。此类人群在东亚人中更为常见。该症状甚至拥有“亚洲红潮综合征（Asian Flush Syndrome）”的医学名称。据称，韩国人的30%、中国人的35%、日本人的45%具有此症状，这是集中于东北亚三国的遗传特异性。然而，即便容易脸红却能如常饮酒的人或许需更加警惕。这是因为其将酒精中的乙醇转化为乙醛的乙醇脱氢酶（ADH）功能正常，故对“醉意”有耐受力，但将生成的乙醛转化为乙酸的功能低下，导致毒性物质持续累积。作者建议道：“虽说酒量越喝越大，但无法避免毒性分子积累，若有亚洲红潮综合征，最好尽可能谨慎摄入酒精。”此言或如健康检查时医生的叮嘱，但传授此类酒类知识的作者，实为光云大学化学系教授，一位教导学生的化学家。作者从化学角度逐一剖析了作为化学物质的酒，并通俗地讲述了我们熟知的酒类常识、俗说以及饮酒时体内发生的变化等。作者亦是在优兔（YouTube）及电视节目中为观众深入浅出讲解化学的“科学传播家•优兔博主”，而本书令人感到他在格外兴奋地讲解其所知。果不其然，他是一位“颂扬”酒精的爱酒之人。他表示：“至少在饮酒瞬间，更想成为故事家而非科学家。”本书从酒的发明史讲起。在被列为世界文化遗产、现位于土耳其东南部的“哥贝克力石阵”（Göbekli Tepe）遗址，发现了约1万7000年前啤酒酿造过程中形成的草酸钙。作者阐释道：“‘非利用剩余资源酿酒，而是为酿酒而广泛传播农耕’的解读引人深思，在人类历史中，酒早已是缓解‘心灵重压’的主要工具。”作者还说明，酒虽曾用于古代神殿、宫殿祭祀等仪式，但人类持续酿酒饮酒文化的根本原因，在于饮酒时产生的化学与生理效应。各酒种流行佐餐搭配亦有缘由。对于烧酒等高酒精度酒类，缓解食道与胃部刺激的汤水最为理想。汤中的钠亦有使酒味更显柔和之效。饮酒后分解酒精需消耗糖分，身体会寻求不足的糖分。此即饮酒时持续寻找碳水化合物类佐餐之故。酒席归途渴望水、冰淇淋入口，亦出于同样原因。无论是否爱酒之人，皆可沉醉于这本化学教授“娓娓道来”的酒话之书。金基润记者 pep@donga.com