外有关税内有限制……“内忧外患”的韩国企业

在因美国的关税压力韩国企业对美投资负担日益加重的情况下，韩国政界不断推进限制新投资和经营的法案，企业正在经历双重痛苦。企业诉苦说，仅应对内需经济萧条、美国的关税炸弹、中国的低价攻势就已经十分困难，在这种情况下，影响经营权的新规制立法层出不穷。有人指出，在全球经济外部压力严重的情况下，为了保护主力产业，需要调整限制的速度。据财界25日透露，韩国政府为了降低美国的对等关税率（25%），正与国内主要大企业一起，着手筛选可以向美国提出的追加投资项目。问题是，根据最近公布的修订商法，没有事业性保证的企业投资计划有可能卷入股东们的诉讼和反对。此外，共同民主党正在同时推进包括集中投票制义务化和扩大监查委员分离选拔等内容的“更厉害的商法修订案”和扩大使用者范围、限制对工会的损害赔偿责任的《黄色信封法》等可能使企业经营权和劳资关系不稳定的规制立法。企业看政界和小股东的眼色行事，实际上全部停止了有偿增资或子公司新上市，资本市场本来的资金筹措功能也处于下降状态。调查结果显示，实际上，如果实施“更厉害的商法修订案”，国内大部分主要企业将面临经营权的威胁。25日，《东亚日报》委托韩国上市公司协议会进行分析的结果显示，如果将商法修改为集中投票制义务化、分离选出2名监查委员，资产超过2万亿韩元以上的204家上市公司中的24家（11.8%），理事会有可能易主为过半数的主要股东联合（持股5%以上）。另据分析，80家（39.2%）理事会的三分之一以上由股东联合推荐的理事组成。也就是说，一半以上的主要企业在实施追加商法修订案时，经营权将陷入不安。首尔大学经济学部教授安东贤（音）表示：“虽然出现了加强的商法修订案、黄色信封法等很多打击企业的鞭策法案，但为了安抚企业，没有出台一个胡萝卜法案。总统多次表明的向负面限制转换或制定能够支援企业促进投资的法案迫在眉睫。”李东勋记者、朴贤益记者 dhlee@donga.com、beepark@donga.com