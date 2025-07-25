孙兴慜或转战MLS 美媒称洛杉矶FC正强力推进引援事宜

美国媒体报道称，美国职业足球大联盟（MLS）洛杉矶足球俱乐部（LA FC）正强力推进引进孙兴慜（33岁•托特纳姆热刺•图片）的事宜。美国体育专业媒体《竞技报》（The Athletic）24日报道称：“洛杉矶FC俱乐部正在全力以赴，争取在未来几周内签下孙兴慜。（托特纳姆热刺与洛杉矶FC俱乐部）关于转会的对话仍在继续，据悉洛杉矶FC俱乐部希望孙兴慜能在本赛季内加盟。”洛杉矶FC俱乐部核心前锋奥利维耶•吉鲁（39岁•法国）近期转会至法国足球甲级联赛里尔队，其攻击线亟需补强。洛杉矶FC俱乐部正是孙兴慜在英格兰足球超级联赛（英超）托特纳姆热刺队时曾并肩作战的门将雨果•洛里斯（39岁•法国）目前效力的球队。在孙兴慜之前佩戴托特纳姆热刺队长袖标的洛里斯于去年转会至洛杉矶FC俱乐部。根据美国皮尤研究中心数据，洛杉矶是美国韩裔人口（约32万人）最多的城市。《竞技报》称：“孙兴慜将为洛杉矶FC俱乐部的商业发展带来巨大助力”，并预测“若孙兴慜加盟洛杉矶FC俱乐部，这将成为美国职业足球大联盟历史上留名的一次转会”。孙兴慜与托特纳姆热刺的合同将于2026年6月到期。若孙兴慜未续约而以自由球员身份离队，托特纳姆热刺将无法获得任何转会费。因此，英国媒体预测托特纳姆热刺今夏促成孙兴慜转会的可能性很大。在此背景下，孙兴慜在19日对阵雷丁队的季前首战中出场45分钟，表现低迷未能进球，有观察认为他可能被新任主帅托马斯•弗兰克排除在新赛季计划之外。托特纳姆热刺将于26日先后与韦康比流浪者队、卢顿镇队进行友谊赛。预计托特纳姆热刺将把一线队球员分成两组参加比赛。金正勋记者 hun@donga.com