禹相赫状态“向上”冲击世界锦标赛金牌

禹相赫为参加集训和国际比赛在欧洲停留近两个月后，于（7月）13日归国。从21日起，他就在忠清北道镇川选手村全身心投入提升状态的训练。22日对禹相赫的采访是在上午完成力量训练后进行的。对于为何从清晨就开始训练，禹相赫解释道：“只有早早开始训练才能变得勤奋。2019年经历低谷期后，我就成了‘晨型人’。”无休止的训练和实战是禹相赫的日常。他表示：“去年巴黎奥运会结束后，我就下定决心‘没有休息’。在运动员生涯期间，我不打算给自己任何松懈。退役之后再休息也不迟。”他之所以如此坚定心志，源于当时的痛苦记忆。禹相赫在巴黎奥运会上挑战韩国田径（田赛与径赛）史上首枚奖牌。此前，他已书写了韩国田径新历史，包括首次夺得世界田径室内锦标赛金牌（2022年）、世界锦标赛银牌（2022年）、钻石联赛总决赛冠军（2023年）。他在奥运会前甚至剃发明志，全力以赴。然而，在最关键的奥运会舞台上，他只跃过了2米27，远未达到个人最好成绩（2米36）。在禹相赫每天往返的镇川选手村田径场和体能训练场之间，悬挂着他在巴黎奥运会时的横幅。禹相赫说：“那是我剃平头时的样子，就在通往宿舍的路口，没法不看到。每次看到横幅，我都会想起‘初心’，重新坚定意志。”将奥运会后陷入挫败感的他重新扶起来的人是教练金度均（46岁）。禹相赫说：“那时觉得‘一切都结束了’。连看都不想看跳高。但教练似乎察觉到了我的心情，说‘下周还要参加西里西亚（希隆斯克钻石联赛），集中精神吧’。”奥运会后仅两周便出战的希隆斯克钻石联赛上，禹相赫跃过2米29（第4名），随后在罗马钻石联赛上跃过2米30并夺冠。金度均在钻石联赛结束后对禹相赫说：“（奥运会失利）不是因为身体状态不好，是心理问题，别担心。”禹相赫回忆道：“听到教练的话后，希望的火种又重新在我内心燃起。”禹相赫表示：“今年我能展现出好状态，多亏了去年奥运会结束后立刻参加钻石联赛，重新确认了自己的竞技水平。如果奥运会后有空档期，我可能会一直怀疑自己‘还能再跳出2米30以上的成绩吗？’”将于下月6日启程前往德国的禹相赫，将参加希隆斯克钻石联赛、苏黎世钻石联赛总决赛，随后在9月于日本东京举行的世界锦标赛上挑战金牌。比赛地点正是2021年举办东京奥运会的东京国立竞技场。禹相赫在东京奥运会上跃过2米35，爆冷获得第四名，一跃成为世界级跳高选手。这位挑战韩国田径史上首枚世界锦标赛金牌的禹相赫表示：“备战奥运会时，能做的都做了。与其过度准备，不如想着‘就像平时那样做吧’。这样结果自然会来。”“微笑跳高选手”禹相赫（29岁）本赛季7次出战国际比赛，全部夺冠。在12日于摩纳哥举行的2025年世界田联钻石联赛男子跳高比赛中，他跃过2米34，创下赛季最佳成绩，问鼎冠军。全球男子选手中，禹相赫是本赛季唯一在室外比赛中跃过2米34的选手。去年巴黎奥运会上仅获第七名（2米27）后泪洒赛场的禹相赫，如今再次梦想着成为世界最佳。任寶美 bom@donga.com