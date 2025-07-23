军方人士证言：“去年6月前后，无人机司令部组建‘企划小组’，谋划无人机行动计划”

本报记者22日获悉，正在调查尹锡悦前总统制造内乱及外患疑惑的内乱特检组（特别检察官赵恩锡）已经掌握，包括无人机作战司令金龙大在内，无人机作战司令部的部分干部从去年6月起在内部组建“企划小组”，讨论向派无人机潜入平壤的行动，正在对相关情况展开调查。据悉，特检组不排除无人机司令部“企划小组”在实施行动一两个月前才向联合参谋本部报告具体计划的可能性。综合《东亚日报》的采访，无人机司令部的部分干部去年6月左右成立了具有专班性质的“企划小组”，讨论向平壤派遣无人机行动的大致实施时期、目标和效果等。据悉，这一过程中抽调了需要直接或间接参与无人机行动的小规模人力。据悉，参与这一企划小组的相关人士在特检组调查中陈述：“第一次召集时，听说要向平壤派遣无人机，说是V（尹锡悦总统）的指示。”共同民主党议员夫承灿此前曾表示：“我们接到举报，说尹锡悦跳过国防部和联合参谋本部，通过国家安保室直接指示无人机司令部准备向平壤派遣无人机。”据悉，特检组怀疑，这样组成的企划小组参与了去年10月3日和8日向平壤派遣无人机的过程，但有可能被排除在去年11月的无人机行动之外。朝鲜去年10月11日宣布“韩国派遣了无人机”，10月19日还公开了坠落机体的照片。因此，有人指出，随着韩国军方向平壤派遣无人机的疑惑越来越大，无人机司令部考虑到行动的危险性和保安等，可能最大程度地压缩了参与人力。据悉，特检组认为无人机司令部可能直到去年9月6日金龙显出任国防部长后才向联合参谋本部报告有关“向平壤派遣无人机行动”的详细计划，正在进行调查。即，无人机司令部可能是直到实施无人机行动一个月之前才向联合参谋本部共享了详细内容。据悉，特检组确认了无人机司令部一名部队成员去年6月写有“V，JCS MND X”的备忘录，并从备忘录制作者等处确认了属实。备忘录中的V代表总统，JCS和MND是联合参谋本部和国防部的英文缩写，旁边标了X。据悉，特检组还掌握了去年9月中旬时任国防部长金龙显从金龙大和联合参谋本部作战本部长李承五那里接到“无人机行动”报告的情况。高道艺记者、崔美松记者 yea@donga.com、cms@donga.com