三星电子Galaxy Z Fold7•Flip7预售量达104万台创历史新高



三星电子新款折叠屏手机“Galaxy Z Fold7•Z Flip7”在15日至21日预售期间共售出104万台。该数据超越了两年前上市的Fold5•Flip5预售量（102万台），创下折叠屏手机史上最高预售纪录。前代产品Fold6•Flip6预售量为91万台。



值得关注的是，Fold系列在预售总量中占比达60%，首次超越Flip系列（40%）。这是自2019年以来Fold系列销量首次超越Flip系列。前代产品中Flip机型占比曾超60%。业界分析认为，Fold7凭借折叠状态下8.9毫米厚度、215克重量的轻量化硬件革新，以及便捷的Galaxy人工智能（AI）功能成功俘获了消费者。



测试显示Galaxy Z Fold7可承受50万次折叠仍正常运作。三星显示器公司22日宣布，其新型折叠屏面板通过全球认证机构必维国际检验集团的50万次折叠测试。必维国际检验集团表示：“在25度常温环境下持续13天测试后，面板经50万次反复折叠仍保持全部正常功能。”三星电子强调，此次测试标准已从原有的20万次提升至50万次。



50万次折叠意味着：日均折叠100次的普通用户可使用10年以上，日均折叠超200次的高频用户亦可使用6年以上。三星显示器公司相关人士说明：“这证明折叠屏耐用性已不再是制约折叠智能手机使用寿命的瓶颈。”三星电子通过应用能分散对有机发光二极管（OLED）冲击力的防弹玻璃原理，并在各内层采用复原力较前代提升4倍以上的特殊粘合剂，显著提升了面板弹性与抗冲击性能。





李敏娥记者 omg@donga.com