蛤蜊在惨叫：“热得没法活了”……25年后国内产量将减半

有预测称，到2050年，因气候变化导致海面温度上升，蛤蜊产量将减少一半以上。去年由于水温过高，京畿地区的海蛤产量已经减少75%，这种现象有可能在全国范围内出现。据韩国气候变化学会21日透露，国立釜庆大学资源环境经济研究所研究员郑必奎（音）发表了气候变化场景下蛤蜊产量变化及经济损失的论文。郑必奎假设温室气体以目前水平排放、慢慢减少碳、2070年左右实现碳中立等3种情况，预测了蛤蜊产量将如何变化。分析结果显示，如果温室气体排放维持目前水平，预计2041-2050年蛤蜊产量将比2000-2022年减少52.0%。如果慢慢减少碳排放，产量将减少37.9%。如果2070年左右实现碳中立，产量将减少29.2%。如果减少碳排放，蛤蜊产量的减幅就会缩小。气候变化导致蛤蜊产量减少是因为水温升高，盐分降低，诱发蛤蜊的应激，降低生存率。蛤蜊比鱼类更难移动，因此更容易受到急剧环境变化的影响。蛤蜊产量减少带来的经济损失最多将超过460亿韩元。 据推算，如果将蛤蜊价格以2013-2022年平均每公斤3015韩元计算，温室气体以目前水平排放时，渔民的损失为460.7亿韩元，如果到2070年实现碳中和，损失为258.8亿韩元。从各地区来看，全南地区如维持目前温室气体排放量，2041-2050年蛤蜊产量将减少95.6%，生产大部分将变得困难。相反，忠南地区在同样的条件下减少32.6%，与全南、全北、庆南相比，损失相对较小。蛤蜊产量减少带来的损失在酷暑肆虐的去年就已出现。京畿道海域去年因酷暑从8月16日开始连续41天发布高水温特报，只捕获35吨蛤蜊，比5年平均值137吨减少74.5%。京畿道海域去年的水温从8月底到11月初比往年高出2.1-3.0度，部分海域上升到28.8度。西部海域表层水温在过去55年间平均上升1.19度。郑必奎表示：“最近随着高水温现象的深化，蛤蜊集体死亡的报告频繁发生。需要开发高水温耐性高的品种，改善幼贝采苗技术等各地区针对性应对方案。”地方自治团体为了提高蛤蜊的生存率，还打碎渔场地面土块、撒沙子等，致力于改善渔场环境。崔惠? herstory@donga.com