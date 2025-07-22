里韦拉托成为韩华队冲击榜首的新引擎

韩国职业棒球联盟韩华鹰队经过深思熟虑，最终选择了“换人告别”。球队与因伤离队的弗洛里阿尔告别，并与作为6周替代外援效力的里韦拉托签订了正式合同。对韩华队而言，这是一次仅凭15场比赛表现就更换外援的胜负手。仿佛是为回报信任，签约后里韦拉托挥舞着更加火热的球棒，为开启下半赛季征程并冲击排名的韩华队增添了火力。里韦拉托在20日客场对阵KT巫师队的比赛中，5个打席击出3支安打（包括1支本垒打），贡献2分打点，展示了火热的击球手感。第七局上半二人出局一垒有人时，他面对对方投手孙东贤投出的第四球——126公里的指叉球，将其击出飞越中外野方向围墙、飞行距离达125米的弧线球。里韦拉托每次上垒均成功跑回本垒，额外贡献3分得分。凭借里韦拉托的出色发挥，球队以10比0大胜对手，豪取9连胜。里韦拉托最初是作为弗洛里阿尔的替代外援引进，原计划在6周后离开。然而，自上月22日韩国职棒首秀起便5打席击出3支安打的里韦拉托，在上半季15场比赛中交出了打击率0.387（62打数24安打）、2支本垒打、13分打点的成绩单，展现出远超预期的惊艳表现。他不仅贡献了出色的打击成绩，更完全填补了弗洛里阿尔因疑似注意力不集中表现而令人担忧的空缺。最终，里韦拉托成为了韩华鹰队新的外籍打者。在全明星赛休整期后，于19日对阵KT巫师队赛前完成正式签约的里韦拉托，在与下半季首个对手KT队的三连战中表现更加火热。三天内打击率高达0.538（13打数7安打），将赛季打击率提升至0.413。在他迄今为止的出战的18场比赛中，仅有3场未能击出安打，持续保持着稳定的竞技状态。里韦拉托本人表示：“我只是从抵达韩国的第一天起就专注于每一个打席，其实并不在意合同。”韩华鹰队也伴随着里韦拉托的猛烈打击延续着“高空行进”。在里韦拉托加盟后进行的18场比赛中，球队取得了0.722（13胜1平4负）的胜率。自本月4日对阵KIWOOM英雄队后至20日对阵KT队，球队已豪取9连胜。此前在5月10日之前取得11连胜的韩华队，在仅隔74天后迎来了赛季第二次9连胜。韩华队上一次在5月取得9连胜，还要追溯到2005年6月14日，距今约20年。尤其值得期待的是，里韦拉托的出色表现将给球队上半季相对不足的得分能力注入更多力量。里韦拉托在得点圈（即跑垒员在得分位置时）拥有高达0.625的打击率，展现出在关键机会面前的强劲实力。jero@donga.com