为什么会只生儿子和只生女儿？原因是“初产年龄+基因”

虽然出生率下降，独生子女家庭增多，但周围仍然可以看到“多子家庭”或“多女家庭”，即接连出生的孩子只有儿子或女儿。研究结果表明，这与其说是单纯的偶然，更可能是初产年龄、遗传、生物学特性等综合作用的结果。也就是说，最终子女性别不是以“50比50”的概率来决定的。美国哈佛大学保健研究生院等共同研究团队当地时间18日在国际学术杂志《科学进展》上公开了1956年至2015年美国5.8万多名女性（生育14.6万多次）的家庭资料和遗传信息的分析结果。研究团队认为，每个家庭的子女性别都出现了微妙的偏重现象。实际上，在有3个子女以上的家庭中，都是儿子或女儿的比率高于期待值。例如，在有三个儿子的家庭中，第四个也是儿子的概率是61%；在三个女儿家庭中，第四个也是女儿的概率是58%，高于“随机”（50%-53%）。这种现象随着母亲第一次生育年龄的增长更为明显。28岁以后生育第一胎的女性比未满23岁首次生育的女性高出13个百分点。人种、发色、身高、血型等则与性别偏重没有明显关系。在这一研究结果中，由于只有儿子、期待女儿而继续生育的事例会影响分析结果，各家庭最后一名子女的性别被从分析中排除。全基因组关联研究结果显示，母亲的特定基因变异与只生女儿或儿子的概率有关。这一点是首次得到确认。例如，第10号染色体“NSUN6基因（rs58090855）”与只生女儿的概率有很大关系。参与研究的哈佛大学博士生王时元（音）表示：“通过此次分析确认了一个事实：子女性别不是完全随机决定，生物学因素会对各家庭的性别模式产生部分影响。”鄭智煐 jjy2011@donga.com