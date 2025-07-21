孙兴慜身陷转会传闻 季前赛首战出场45分钟未获进攻点

身陷转会传闻的英格兰足球超级联赛（EPL）托特纳姆热刺队“队长”孙兴慜（33岁•照片）在季前赛首场比赛中出战45分钟，未取得进攻点（进球或助攻）。孙兴慜于19日在英国伯克郡的塞雷克特汽车租赁体育场，对阵英格兰足球甲级联赛（第三级别）球队雷丁的季前友谊赛中，下半场伊始登场。孙兴慜佩戴队长袖标打满下半场，但未能制造出有威胁的场面。他的一对一突破和传中尝试接连被对方防守球员阻挡，下半场第27分钟在角球机会中打出的射门则大大偏出球门。另一方面，被评价为孙兴慜替代者的“新援”穆罕默德•库杜斯（25岁）本场出任右边锋并贡献一次助攻。库杜斯在下半场第8分钟于禁区左侧送出传球，由防守球员卢卡•布斯科维奇（18岁）攻破对方球门。托特纳姆热刺队当天以2比0获胜。托特纳姆热刺队新任主帅托马斯•弗兰克（52岁）在赛前接受记者采访时表示：“（孙兴慜）已在托特纳姆热刺效力10年，并捧起过冠军奖杯。他是一位非常重要的球员。”但他同时指出：“若一名球员长期效力一家俱乐部，俱乐部需就其去留作出决定。5、6周后再作考虑。”孙兴慜与托特纳姆热刺的合同将于明年6月到期，只有在此之前转会，托特纳姆热刺才能获得转会费。韩钟浩记者 hjh@donga.com