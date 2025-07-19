法日两国认定“门票转售本身即违法”…韩国也着手强化监管

法国等海外国家原则上禁止门票加价转售行为，即便允许转售也采取设定价格上限的方式加以限制。韩国政府计划参考此类国际案例推进法律修订，以根除线上非法门票交易。根据韩国体育娱乐法学会今年发布的《门票转售海外案例研究》，欧洲多数国家禁止门票转售时加价或通过设定上限实施监管。法国规定若未经赛事或演出主办方同意定期转售门票，将处以1.5万至3万欧元罚款。丹麦、意大利和葡萄牙同样认定超出票面价值的转售行为违法。德国则限制转售价格不得超过票面价25%。日本亦禁止未经主办方同意反复转售热门演唱会或体育赛事门票，以及以转售为目的的购票行为。除线上非法交易外，演出场馆及体育场周边的现场倒票同样属于查处对象。违者将面临1年以下有期徒刑或100万日元（约合930万韩元）以下罚款。美国50个州中有38个州允许门票转售，但仅限持证注册经营者操作。这些经营者需遵守价格上限或票面价限制规定，地方政府通过征税实施管理。反观韩国国内，依据《国民体育振兴法》需证实使用抢票软件方能处罚非法交易，监管面临现实困境。某职业棒球队负责人表示：“我们实时监控售票网站，发现疑似使用抢票软件的卖家即向警方网络侦查队请求调查，目前已对两三人启动调查程序。”他补充道：“因现行法未将非软件操作的线上转售认定为违法，反而助长了交易活跃度，亟需立法完善。”国会与政府已着手推进法律修订以强化监管。国民力量党议员具滋根于今年2月代表提议修订《公演法》，拟规定无论是否使用抢票软件均对非法交易实施刑事处罚。去年12月，共同民主党议员赵寅澈亦提出类似内容的《国民体育振兴法》修订案。文化体育观光部相关人士表示：“正研讨删除现行法中关于抢票软件的认定要件，并提高处罚力度等修订方向。”田南赫记者 forward@donga.com