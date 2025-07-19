

东亚日报没有“阿喀琉斯之踵”（ 亦称阿喀琉斯肌腱•Achilles tendon）。这并非比喻。据《东亚日报风格手册》（以下简称《风格手册》）规定，人脚后跟附着的纤维组织应写作“阿喀琉斯肌腱”。虽然多次报道阿喀琉斯肌腱受伤的消息，却始终忽略这条规范，如今因人工智能（AI）才重新想起此事。



《风格手册》是规范媒体记者表达方式的“拼写指南”。决定引入AI辅助工作后，首项任务就是让其学习《风格手册》。当时认为，若能有风格检查工具像网络拼写检查器般便捷该多好。



此后通过反复训练AI掌握东亚日报行文风格，“初稿编审”效率显著提升。虽曾在截稿压力下直接将AI审核版送交排版，但在后续编审中几乎未发现关键错误。培育得宜的AI，胜过十名编辑。



但这不意味着可盲目依赖AI而高枕无忧。因为AI虽能背诵手册规范，却无法感知句中的微妙意涵与潜在逻辑。“机器永远无法承担责任，责任始终在于人类”——德国哲学家卡尔•雅斯佩尔斯（1883-1969年）的洞见至今仍具现实意义。



享誉网坛的温布尔登网球锦标赛引入AI司线时忽视了这一点。问题在于未赋予人类裁判“修正权限”。主办方甚至未曾设想AI也可能存在致命弱点——即“阿喀琉斯之踵”。正因如此，在7日的女单十六强赛中，阿纳斯塔西娅•帕夫柳琴科娃（34岁•俄罗斯）对阵索奈•卡塔尔（24岁•英国）时，出现了该项赛事148年历史上前所未见的场面。



首盘战至4-4平第九局。帕夫柳琴科娃手握局点即将确立优势之际，卡塔尔正手击球。球偏离边线约20厘米落至草场。AI裁判毫无反应。网球规则需经裁判宣告才能判定出界。当值主审虽行使职权暂停比赛，但除要求回放中心复核外别无他法。



在观众席骚动着“出界”的声浪中，最终裁定为“回放”。这意味着此前回合无效，比赛重新进行。痛失5-4领先机会的帕夫柳琴科娃抗议“我被偷走一局”亦无济于事。直至帕夫柳琴科娃最终逆转取胜，这场风波方以“意外插曲”收场。



赛事主办方全英俱乐部解释称：“因人为失误导致AI系统断电，其判罚准确度绝无问题。”这相当于为维护AI权威而由人类担责。至此不禁令人深思：坚信“AI绝不能出错”的执念，是否恰是我们身处AI时代的真正“阿基里斯之踵”？啊，询问AI“在光化门办公室写的这篇稿子如何”，它竟答：“你写的东西你自己负责。”

