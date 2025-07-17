崔泰源呼吁培养人工智能原生代 消除人工智能鸿沟

在人工智能（AI）应用与否导致生产效率差距等“人工智能鸿沟（AI Divide）”日益成为现实的背景下，韩国财界和政界也日益强调提升人工智能素养（AI Literacy）的必要性。今年1月，SK集团会长崔泰源以大韩商工会议所会长的身份出席一档电视节目时，提及了可能出现的无法适应人工智能时代的“人工智能贫困人群（AI Poor）”。他指出：“（利用人工智能）有些人能很好地抓住机会，但也可能出现因牺牲而社会性落伍的人群，产生人工智能鸿沟。”随后，崔泰源在6月20日蔚山人工智能数据中心启动仪式上也提议，应在中小学推行人工智能必修课以培养国家人工智能人才。他表示：“有必要培养人工智能原生代（AI Native Generation），构建一个没有人工智能鸿沟的社会。”为应对人工智能鸿沟，强调对内部员工进行人工智能教育（培训）的韩国企业也在增多。新韩金融集团根据会长陈玉东“从高管开始强化人工智能素养”的指示，自5月底起对旗下公司代表和高管等237人进行了为期6周的人工智能教育。培训内容包括分享利用人工智能推动业务创新的案例，以及在实际业务中应用人工智能的实操训练。为防止人工智能发展导致的不平等加剧，韩国政府也在制定对策。总统李在明在担任总统候选人时期曾表示：“将推行‘全民人工智能项目’，让全体国民都能免费使用发达国家水平的人工智能。”据悉，现政府正通过国政企划委员会等机构，研究扩大中小学教育课程中人工智能教育的方案。张润贞记者、朴贤益记者 beepark@donga.com