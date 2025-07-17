变老的社会将面临的酷暑灾难



灾难是不平等的。它对弱小穷人更加苛重。气候灾难也是如此。弱势群体往往暴露在更加严酷的寒冷和炎热之中。由于今年夏天的梅雨锋北上速度比往年快，所以从7月初开始出现了像盛夏一样的酷暑天气。这几天，进入锋线影响范围，暑热暂时舒缓，但很快又将北上，正式开始高温天气。炎热对某些人来说只是暂时躲避即可的不便。但是，之于别说是空调、就是连开电扇的电都舍不得的人，可能会成为威胁生命的灾难。



实际上，截至7月初，已有7人死于暑热疾病，其中大部分是老人。这一数字是去年同期的3倍。体温调节能力下降的老人是典型的气候弱势群体。特别是，没有家人独自生活老人的危险更大。



问题是如此脆弱的老人们正在迅速增加。韩国因平均寿命的增加和史无前例的超低出生率，是目前全世界老龄化速度最快的国家。以去年底为基准，已进入65岁以上人口占总人口20%以上的超高龄社会。据推算，到2045年，老年人口将增至37%。不仅如此。随着结婚和生育的减少，独自生活的老人也在增加。据统计厅推算，孤单老人家庭到2037年将达335万人，到2052年将达496万人。这意味着近500万人会进入符合气候脆弱阶层的条件。



青少年人口减少、只剩下老年人口、高龄化率大幅上升的地方自治团体进入了紧急状态。全罗南道的大部分基础地方自治团体都开始了无人机巡查，并实行在发布酷暑特报时不仅向区内老人，还向老人子女发送通知短信的服务。在国内代表性酷暑城市大邱，不仅向棚户区居民提供冰袖等冷气用品，还支援参鸡汤等补品。



但是通过这种零星的支援，难以防止高龄化和地球暖化等双管齐下的灾难损失。因为今后韩国将更加炎热。我们排放的二氧化碳不会消失，而是会积累起来，持续提高地球气温。据国立气象科学院透露，到2050年为止，白天气温在33度以上的酷暑天数将增加到35天以上。也就是说，每年都会出现超过一个月的酷暑天气。



需要提高弱势群体抵抗酷暑能力的长期对策。不仅要支援空调设备安装、减免电费，还要强化孤单老人家庭的照料、健康监测体系。如果利用信息通信技术，可以减少死角地带。无人机、遥感器、基于位置的异常信号感知系统等就是例子。应该以休息区等地区福利馆为中心形成人际网络，以便立即感知异常征兆，并具备一旦感知到异常信号就能立即应对的地区应急网。



这不是别人家的事。剧增的单身族、丁克族总有一天会成为孤单老人家庭。有子女的家庭并不代表就安全。“侍奉父母”这句话已经成为过去。低生育、高龄化导致的气候弱势群体增加，是必须由国家来解决的课题。

