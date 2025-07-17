“人工智能鸿沟”加剧贫富分化…韩国跻身AI三大强国之路任重道远



随着ChatGPT等人工智能（AI）服务日益普及，利用人工智能的个人之间、企业之间、国家之间的差距正日益显现。对人工智能服务的可及性差异导致生产效率差异，并由此拉大收入差距。与互联网普及的2000年代初期的“数字鸿沟”不同，“人工智能鸿沟”不仅源于技术素养差异，还因付费订阅费而产生可及性差异，因此存在差距极端扩大的忧虑。



每月200美元的ChatGPT专业版服务，能带来如同雇佣一名博士级助理般的生产效率提升。有足够财力支付订阅费的大企业与无力负担的中小企业之间的生产效率差距，势必比现在更大。近期《东亚日报》问卷调查显示，十名职场人士中有八人回答“公司规模差异对人工智能应用能力影响巨大”。人工智能性能越高端，订阅费就越高，无力承担的企业或机构将面临被淘汰的风险。



据韩国智能信息社会振兴院统计，回答“曾体验过人工智能服务”的国民比例为51%，但低收入群体、残障人士、老年人等弱势群体的平均值比此低20个百分点。另有分析显示，拥有人工智能技术的员工工资平均是未拥有者的1.56倍。社会经济地位越低，人工智能利用率就越低，在优质就业岗位竞争中处于劣势，不平等现象因此固化。



去年韩国人工智能民间投资总额为1.8万亿韩元，与美国、中国相比不可同日而语。国家间人工智能差距一旦拉大，企业与个人就不得不在倾斜的竞技场上竞争，缩小的馅饼必然导致两极分化进一步加剧。新政府曾承诺将韩国打造成人工智能三大强国。这需要大规模投资，并配套确保惠益公平分配的政策。应增加中小学人工智能课程，并积极开展劳动者再教育。针对弱势群体的人工智能教育也须加强。我们亦有成功先例可循。2000年代初通过补贴互联网通信费，并对学生、军人、家庭主妇及老年人实施免费信息化教育，为韩国奠定信息技术（IT）强国基石。韩国应从人工智能“边缘国”转向“中心国”，必须加快启动步伐。

