大企业每月轻松支付100美元AI费用…中小企业自费负担沉重 “生产性差距”出现

随着“ChatGPT”应用程序在韩国的安装量突破1000万次，人工智能（AI）服务日益普及，高性能人工智能的使用与否正导致企业或个人之间产生生产力和经济能力的差异，“AI数字鸿沟”已成为现实。在新政府大力推动强化人工智能竞争力的同时，有观点指出，也需关注高性能人工智能渗透国民日常生活所带来的社会不平等现象。AI数字鸿沟现象在企业间正迅速扩散。韩国代表性IT大企业A公司近期决定扩大面向员工的“AI里程计划”。该公司每月向开发部门员工发放里程形式（约100美元水平）的补助金，开发者们因此可以使用Cursor、GitHub、Copilot等多种AI开发工具。B公司也向4500名开发部门员工分发了“Cursor”体验版服务。然而，中小企业的处境截然不同。生物领域一家中型企业的开发者（部长级）C某，直到最近还在自费使用每月200美元的ChatGPT专业版“深度研究”功能，终因负担过重而放弃。C某表示：“订阅昂贵的AI模型相当于雇佣一名‘博士级助手’协同工作，必然会产生绩效差异。如果跳槽到其他公司，很可能会选择能提供高价AI订阅费支持的企业。”AI数字鸿沟现象不仅存在于企业之间，在个人、地区乃至国家层面也普遍显现。解决AI数字鸿沟问题，被列为宣布成为“AI三大强国”的新政府的首要课题。此前，李在明总统在大选准备过程中曾表示，“将推进‘全民AI’项目，确保所有国民都能免费使用达到发达国家水平的AI”。韩国科学技术院（KAIST）计算机系名誉教授金镇亨（音）指出：“贫富差距将导致AI数字鸿沟，善于使用AI的人将剥夺不善于使用AI的人的工作机会。现在是国家必须出手解决问题的时候了。”张恩智记者、崔智媛记者 jej@donga.com、jwchoi@donga.com