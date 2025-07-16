韩美加速推进“关税与安保一揽子方案”谈判

在美国总统唐纳德•特朗普设定的对等关税宽限期（下月1日）仅剩15天之际，韩美正加速推进旨在达成关税与安保一揽子方案的磋商。据悉，为促成关税下调或取消，在关税谈判中，韩方正考虑将美方长期要求的非关税壁垒中的农产品领域开放作为谈判筹码；与此同时，有关增加防卫费等安保一揽子方案相关的实务磋商也已全面展开。有消息称，韩国政府正考虑近期派遣产业通商资源部通商交涉本部长吕翰九、国家安保室室长魏圣洛等高官接连访美，以促成最晚于下月初举行韩美首脑会谈。据总统室等15日消息，韩美两国在关税及安保领域的磋商正通过多个轨道同步推进。据悉，韩美通商当局间的关税实务磋商由产业部负责，而安保一揽子方案相关的韩美实务磋商则由外交部和国防部进行。执政阵营高层相关人士表示：“若仅安保领域达成协议而通商领域未果，则不能视为真正达成协议”，“预计两领域将以一揽子解决的方向推进。”产业通商资源部正考虑将美国要求取消的非关税壁垒中，农畜产品领域的规制放宽作为关税谈判筹码。据悉，目前正研究在舆论敏感度相对较低的牛肉、苹果、转基因生物（LMO）马铃薯等品目上增加进口或开放市场的方案。借美国国务院副国务卿凯文•金访韩之机，10日至11日在首尔举行的韩美外交•国防当局局长级磋商中，据悉双方就包括防卫费分摊额增加问题在内的、美方要求的“韩美同盟现代化”相关议题进行了沟通。韩国政府正研究多项方案，包括是否可将防卫费分阶段提升至美国在北约（NATO）成员国中贯彻的、占国内生产总值（GDP）5%的防卫费分摊额方案中直接费用（3.5%）的水平。韩国政府还计划在对等关税宽限期届满前推动与美国的高级别磋商。继吕翰九本部长访美之后，若副总理兼企划财政部长官候选人秋庆镐和产业部长官候选人郑镇光于17日顺利通过人事听证会，亦在考虑两人共同出访美国的方案。申圭鎭 newjin@donga.com