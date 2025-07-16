“推迟联合军演诱导对话”……不能采取单方面的对朝柔和政策



统一部部长候选人郑东泳14日在国会人事听证会上，就为引导朝鲜进行对话而推迟韩美联合军演的方案表示：“2017年底文在寅总统向美国提议推迟韩美军事演习，打开了（对话的）大门。有必要进行讨论。”对于“朝鲜是大韩民国的主要敌人”这一命题，郑东泳表示，“我不同意。朝鲜（只）是威胁”，并提出了改变统一部名称和恢复“九一九军事协议”的必要性。



从郑东泳的发言来看，预示着李在明政府的对朝政策将与尹锡悦政府发生180度的大转变。过去每当政权更迭时，对朝政策也会发生截然相反的变化。每当改变对朝基调时，韩国国内就经常发生激烈的争论和矛盾。在郑东泳的答辩中，没有表现出对政策急剧变化带来的负面影响和失败的反省。



郑东泳作为负责统一和南北（韩朝）对话、交流与合作政策的部门负责人候选人，而且时隔20年再次盯上同一个位置的复读生，当然也会对改善南北关系产生欲望。但是，政府内部似乎还没有立即进行协调。国防部长提名人安圭伯15日表示：“以韩美联合防卫体系为基础，无论发生什么情况，演习和演习都必须进行。”



此前，韩国政府摇摆不定的对朝政策经常被朝鲜利用。朝鲜反复挑衅和对话，升级了核武器。新政府上台后试图通过先发制人的措施改善关系。就朝鲜停止对朝扩音器广播后停止对韩噪音广播一事，李在明也表示：“朝鲜回应得太快，超出了期待。”但接下来朝鲜的态度发生了什么变化吗?



朝鲜自宣布“敌对两国”关系以来，一直奉行彻底的蔑视韩国的战略，对美国总统特朗普的手势也装作不知道。如果韩美两国竞相出台柔和政策，朝鲜也有可能参加新的“对话秀”。但首先要正确解读其中隐藏的意图。虽然需要努力改善南北关系，但这不应该是过分的翘翘板，而应该是相互关系的调整。单方面的柔和政策与盲目的强硬政策同样危险。

