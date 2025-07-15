韩裔澳大利亚选手格蕾丝•金18号洞连演奇迹，首登“大满贯女王”宝座

“我认为不到最后一刻，比赛就没有结束。”澳籍韩裔选手格蕾丝•金（25岁•照片）在18号洞接连打出奇迹般的击球，赢得个人首个美国女子职业高尔夫巡回赛（LPGA Tour）大满贯赛冠军后如此说道。她于13日在法国依云莱班的依云度假村高尔夫俱乐部（标准杆71杆）举行的LPGA巡回赛大满贯赛事——依云锦标赛最后一轮第四轮比赛中，展现出惊人的后劲，实现了逆转夺冠。格蕾丝•金当天直至17号洞（标准杆4杆）结束时，仍落后领先者吉诺•提提库（22岁•泰国）两杆，处于并列第三位。但在最后的18号洞（标准杆5杆），她使用4号混合杆第二击将球打至洞杯旁，随后擒下老鹰球，将比赛拖入加洞赛。提提库在该洞仅打出标准杆。格蕾丝•金在同一洞进行的第一轮加洞赛中，第二杆落入罚杆区，遭遇危机。但她在罚杆后从长草区打出的第四杆直接进洞，抓下“幸运小鸟球”。提提库同样打出小鸟球，两人遂在同一洞进入第二轮加洞赛。格蕾丝•金在第二轮加洞赛中成功两杆攻上果岭，随后推进3米老鹰推杆，锁定胜局。LPGA巡回赛事务局通过官网表示：“格蕾丝•金取得了童话般的胜利。这是一场宛如‘高尔夫之神’写就剧本的胜利。”格蕾丝•金还在7号洞（标准杆3杆）凭借沙坑击球擒下老鹰，当天共收获3支老鹰球。继2023年4月乐天锦标赛夺冠后，格蕾丝•金此次赢得个人LPGA巡回赛生涯第二冠，并收获120万美元（约合16.5亿韩元）奖金。她表示：“这是一场难以置信的胜利。即使让我像第一轮加洞赛那样再打一次切击抓鸟，我也不知道能否再次成功。”韩国选手中，李昭旻（26岁）和崔慧珍（26岁）以并列第14名（总杆低于标准杆8杆的276杆）的成绩表现最佳。这是自2001年以来，时隔24年首次无韩国选手跻身该赛事前十名。任寶美 bom@donga.com