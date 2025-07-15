美国要求日、澳表态“美中战争时将发挥什么作用?”……下一个是韩国



据英国《金融时报》报道，美国政府要求日本和澳大利亚表明立场，“如果美国和中国因台湾问题发生冲突，将发挥什么作用?”也就是说，美国要求其亚太核心同盟国就中国进攻台湾与美国发生战争的情况拿出具体预案来。美国国防部负责政策事务的副部长阿尔布里奇·科尔比在报道出来后，在社交媒体上发表了承认这一内容的文字。他被认为是特朗普政府第二届国防政策的设计者。



美国的要求被解读为，假如美中爆发战争，盟国也要承受被卷入其漩涡之中。就在今年年初，特朗普总统还没有明确表明美国防御台湾的决心。但此后，美国国防部向内部发布了以阻止中国占领台湾为优先的暂定战略方针。这是最早将于9月发表的“新国家防卫战略”报告的框架文件。科尔比的提问是在这一报告公布之前向日、澳施压，要求他们明确在台湾爆发战争时的作用。这可以看作，在美国集中军事力量防御台湾的战略下，即将宣布要与盟国分担负担。



在此次风暴的影响范围之内，韩国也不例外。科尔比表示，“不能把驻韩美军当作应对朝鲜的人质”，要把驻韩美军的作用转为遏制中国，并强调朝鲜的传统武器威胁要由韩国来承担。上周访问韩国的美国参谋长联席会议主席同时提到了朝鲜-中国的军事威胁，提出韩美日“真正分担责任”，也是出于同样的原因。以台湾发生紧急情况为前提的驻韩美军重新部署，以及由此带来的对朝军事态势变化的可能性，需要细致应对。



美国也会向韩国提出向日、澳提出的问题。对于想要改善韩中关系的李在明政府来说，可能会感到头疼。既然美国的施压正在成为现实，就不能像总统选举时那样，以“如果外星人入侵地球，到时候再考虑吧”的方式回避问题。以“朝鲜问题与台湾无关”的姿态，很难说服美国“同盟韩国”拥有的战略价值。洞察韩美同盟、韩中关系、对朝政策和台湾问题相互交织的现实的“安保大战略”迫在眉睫。

