盘龟川岩刻画获评“创意杰作” 韩国第17处世界遗产诞生

10日下午4时许，当强烈的阳光斜射在蔚山蔚州郡大谷里“盘龟台岩刻画”岩壁上时，鲸鱼、海龟、老虎、鹿等图案开始显现。这些史前人类镌刻的艺术品，其历史短则3000年，长则可达8000年。将眼睛贴近望远镜观察，拉弓射箭的人物和围栏中的野兽栩栩如生，仿佛下一刻就要活动起来。“仅大小鲸鱼就多达57头。描绘精确，足以分辨出灰鲸、座头鲸等种类。”当日同赴现场的蔚山大学名誉教授全浩泰（照片）介绍道。全浩泰是研究盘龟台岩刻画逾30年的古代岩画专家。据其介绍，这块高4.5米、宽8米的岩壁上共镌刻着多达353处图案。“看到身体插着鱼叉的鲸鱼和独木舟形态的船了吗？这生动再现了当时人们为谋生而冒险捕鲸的生活场景。”12日（当地时间）在法国巴黎召开的第47届世界遗产委员会会议上，“盘龟川岩刻画（Petroglyphs along the Bangucheon Stream）”被列入联合国教科文组织世界遗产名录。“盘龟川岩刻画”是包含“蔚州郡大谷里盘龟台岩刻画”与“蔚州郡川前里铭文及岩刻画”的统一遗产。世界遗产委员会评价其为“凭借卓越的观察力与创造力，以鲸鱼和捕鲸这一罕见主题创作的杰作”，是“证明延续数千年岩刻画传统的独特证据”。盘龟川岩刻画自2010年列入世界遗产预备名录，历经15年终获殊荣。当年仅及人腰的柳树，如今已长成数米高的茂密树林。担任讲解员18年的金某笑着说：“今年5月收到申遗推荐后，周末单日游客量激增至近700人，应接不暇。”另一名讲解员黄某也表示：“专程探访世界遗产的外国游客等海外人士也显著增加。”距盘龟台岩刻画约2公里处，便是“川前里铭文及岩刻画”。驱车10分钟可达，若沿步道行走则需1小时左右。在留有恐龙足迹的岩层附近，一块高约2.7米、宽9.8米的岩石上，密密麻麻刻画着600余处几何纹样、骑马人物及成对动物等图案。骑马人物被认为与4至6世纪新罗盛行的骑马文化密切相关。岩石下部镌刻的新罗时期明文也具有重要史料价值。其中记载了525年法兴王之弟——徙夫智葛文王与於史邹女郎王一行将此地命名为“书石谷”。全浩泰教授分析：“新罗王族、花郎、僧侣等特意来到王京边缘地带题字，可能是祈盼此地蕴含的特殊灵性。”随着盘龟川岩刻画成功申遗，如何妥善保护这些精美岩画与周边景观也成为新课题。世界遗产委员会在批准列入时，也建议“在管理体系中正式明确当地社区及居民的角色”。全浩泰教授强调：“与世界其他地处偏远或限制进入的岩刻画不同，此处相对易于接近，曾多次遭破坏。应效仿挪威阿尔塔岩刻画模式，组建居民协商机制实施常态化管理。”盘龟川岩刻画的成功列入，使韩国拥有的联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产增至17处。自1995年“石窟庵•佛国寺”等3处首次入选以来，包括“朝鲜王陵”（2009年）、“伽倻古坟群”（2023年）在内的文化遗产共15处，自然遗产2处载入名录。李在明总统表示：“衷心祝贺其成为超越韩国、全人类共同守护的遗产”，“须确保遗产保护管理达到国际标准，并探索其贡献地方经济的方案。”蔚山=李知润记者 leemail@donga.com