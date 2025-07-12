托特纳姆热刺引进攻击型球员库杜斯……已决意与孙兴慜分道扬镳？

英格兰足球超级联赛（以下简称英超）托特纳姆热刺足球俱乐部支付了其俱乐部历史上第四高的转会费，引进了边锋穆罕默德•库杜斯（25岁•加纳）。由此，“托特纳姆热刺是否已决意与孙兴慜（33岁）‘分道扬镳’”的猜测增添了分量。托特纳姆热刺足球俱乐部11日宣布：“已从英超西汉姆联足球俱乐部引进了库杜斯。已与库杜斯就一份长期合同达成协议。”俱乐部方面虽未公布具体合同条款，但据英国广播公司（BBC）报道，合同期至2031年，转会费高达5500万英镑（约合1025亿韩元）。托特纳姆热刺足球俱乐部边锋位置此前已是人满为患，拥有孙兴慜、马诺•所罗门（26岁）、米凯伊•穆尔（18岁）、布伦南•约翰逊（24岁）、梁民革（19岁）、威尔逊•奥多贝尔（21岁）等球员。即便如此仍追加引进边锋，使得“球队意图用库杜斯填补孙兴慜离队后的空缺”这一解读更具说服力。库杜斯在2022年国际足球联合会（FIFA）卡塔尔世界杯小组赛H组对阵韩国的比赛中攻入两球，对韩国球迷而言也并非陌生球员。库杜斯于2020年加盟阿贾克斯足球俱乐部（荷兰），由此登陆欧洲赛场，并于2022年与西汉姆联足球俱乐部签约，转战英超。库杜斯上赛季虽司职前锋，但普遍评价认为他更适合边锋位置。原因在于，上赛季他在35场正式比赛中仅攻入5球，而在担任边锋的2023-2024赛季，他在45场比赛中攻入了14粒进球。库杜斯本人也认为边锋是“更合适的位置”。英国广播公司报道称：“在西汉姆联足球俱乐部，因队长贾罗德•鲍恩（29岁）占据右边锋位置，库杜斯遂决心转会。”金正勋记者 hun@donga.com