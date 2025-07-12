10所首尔大学要靠“剽窃”来打造吗?



因剽窃论文而受到辞职压力的教育部长候选人李真淑可能觉得冤枉，因为还有“白菜总理”或“作威作福部长”。然而，她是教育部长候选人。这与雇佣劳动部部长拖欠工资、法务部长犯罪没有什么不同。



2018年的论文也不能说是惯例而放过。那一年2月，韩国色彩学会杂志刊登了李真淑的论文《照明面积及照度导演变化带来的疲劳感评价研究》。一个月后，一篇只把“疲劳感”稍微改为“不快感”的论文又刊登在韩国照明电气设备学会杂志上。两篇论文的实验设计和结果相似，实际上是同一个研究。甚至还有措辞一模一样的句子。从旨在确保研究伦理的方针来看，这属于不正当的重复刊登。



两篇论文的自我剽窃固然严重，但甚至有人怀疑这根本就不是李真淑撰写的论文。2018年4月，李真淑提交了以指导教授列名的忠南大学博士学位论文，并将其摘要作为第一作者刊登在学术杂志上。一问，很多教授都表示，“第一次看到这种把教授作为第一作者列名的论文”。



李真淑的弟子们发表声明称：“相关论文作为项目研究，从研究企划到进行、结果研究、详细修改、补充等都是教授亲自完成的。她当然是主要作者。”忠南大学产学合作团在2017年从产业通商资源部得到4.25亿韩元的支援，完成了国家课题，研究参与者以此为基础撰写了论文。一名理工科教授表示：“即使指导教授帮忙寻找先行研究、实验设计、修改论文，也能成为通信作者，这是常识，也是有意义的。”如果按照学生的主张，李真淑成为第一作者，那么他们应该返还学位，接受忠南大学的监查。



虽然弟子们真的很想帮助“把学生的成长视为巨大幸福的人”的李真淑，但她说这是“普遍的研究室氛围”，就更令人惊诧了。这是公开承认违反研究伦理、否定学术严谨性的发言。因为研究风气是这个样子，李真淑的论文才会复制了弟子论文中的铭文，甚至抄袭了错别字。诚实的同一大学研究者们应该很惊讶吧。



据说，李真淑是为了推进“打造10所首尔大学”的承诺而被提拔的。意思是说，要把重点国立大学定点学生的人均教育费提高到首尔大学的水平，打造“10所首尔大学”。目前，首尔大学的人均年教育费平均为6059万韩元，是地区据点大学平均值（2450万韩元）的2.5倍左右。李在明总统承诺，将在5年内投入财政，缩小差距，建立首尔大学水平的研究中心大学。



即使剽窃预算，也不会有10个首尔大学。庆熙大学教授金钟永（音）首次提议“打造10所首尔大学”。他在著作中介绍了提出10个首尔大学时周围人的反应。据说，有人冷笑称，为了A大学一起吃喝玩乐的教授们，为了B大学一样不学习的人，“为什么要花数万亿韩元?”书中还写道，如果不同步进行预算投入和结构调整，“10所首尔大学”就是欺骗。



重点国立大学主张，如果只支援特定学科，每年需要3000亿韩元，如果支援大学整体，每年需要3万亿韩元。没有一所大学提出改革方案或战略发展蓝图，听到的只是“钱钱钱”。一直剽窃论文、懒于研究的李真淑能要求这些大学进行结构调整或取得研究成果吗？不是，至少能回答为什么要投入数万亿韩元吗？

