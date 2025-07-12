17年来劳资首次就最低工资达成协议……这才是正常的



韩国明年的最低工资定为每小时1.0320万韩元，比今年上涨290韩元。换算成月薪的话是215.6880万韩元。上调率为2.9%，除外汇危机时金大中政府第一年的2.7%以外，是历届政府第一年的最低上调率。特别是自2008年以后，时隔17年首次在没有进行表决的情况下，由劳动者、使用方、公益委员协商决定。对于被政府规定为“第二次国际货币基金组织（IMF）危机”的经济条件，大家都深有同感。



达成协议的过程并不容易。上个月，作为最初的要求案，劳资双方分别提出上涨14.3%和原地冻结。此后，双方摸索了接合点，但未能达成协议，公益委员们提出了10210韩元-10440韩元的上下限。虽然民主劳总推荐的劳动者委员们对此表示反对，退出了协商，但韩国劳总推荐委员们依然留下，通过两次修正案缩小了差距，最终没有经过表决就达成了最终协议。



新政府第一年的最低工资被认为是预测今后劳动政策方向的标尺。文在寅（16.4%）、卢武铉（10.3%）等进步政府的上调率较高，朴槿惠（7.2%）、李明博（6.1%）、尹锡悦（5.0%）等保守政府的上调率较低。但此次进步政府的上调幅度并不大。总统室表示：“综合考虑了客观统计和弱势劳动者、小商工的条件。通过劳资之间的理解和让步，决定最大限度地尊重。”希望今后主要劳动悬案也能通过劳资政三方的充分思考和协商来解决。



即使最大限度地克制了提高最低工资，但从小工商业者的立场上看，负担仍然很大。因为，由于数年间累积的人工费上调等影响，已经处于极限状态。去年申报停业的企业首次超过了100万家。要制定缓解中小企业和小工商业者负担的支援政策，积极营造有利于企业发展的环境。



虽然今年幸运地达成了协议，但也要考虑改善劳资矛盾和一再出现对立的最低工资决定方式的方案。雇佣劳动部部长候选人金荣训也表示：“现行制度疲劳度高，社会信任和接受性不足。”最低工资是与失业工资、育儿休职工资等26个法令联动的国家政策的主要标准。有必要根据客观指标，考虑各行业、地区条件等，制定合理决定最低工资的框架。

