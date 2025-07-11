Teddy打造的混声组合“全时计划”……撼动K-Pop格局

10天。这是上月23日出道的5人混声组合“全时计划（ALLDAY PROJECT）”于本月3日摘得音乐节目冠军所用的时间。出道曲《成名（Famous）》在公开4天后便登上了Melon“TOP 100”榜单首位。甚至在5日跻身美国公告牌“全球200强”第94位后，仅一周便跃升51个名次来到第43位。这是令人震惊的纪录，用“破格”来形容都显得苍白。在不知从何时起便流传着“混声组合必败”说法的K-Pop市场，他们是如何打破这面陈年壁垒的呢？●泰迪打造的实力派混声组合细究起来，“全时计划”在出道前就具备了诸多引人关注的要素。因为它是由在YG娱乐公司打造了“BIGBANG”和“BLACKPINK”的核心制作人泰迪（Teddy Park，本名朴洪俊）所创立的“THE BLACK LABEL”推出的首个混声组合。泰迪最近因参与制作引发热潮的动画电影《K-Pop恶魔猎人》的音乐合作而再次获得全球声誉。成员阵容同样耀眼。以新世界集团会长郑有庆的长女安妮（艺名）为首，成员包括曾为女团“ILLIT”出道组成员的英瑞、知名编舞家贝利、模特兼舞者塔赞，以及曾以最小年龄进入《Show Me The Money 6》决赛的宇灿。他（她）们都是在各自领域已崭露头角的人物。若仅止于此，这股风潮或许只是“茶杯里的风暴”。出道后，其精良的音乐和成熟的表演更受瞩目。双主打曲之一的《成名》将“虽非家喻户晓却已备受瞩目”的信息，巧妙地融入弗拉门戈风格的吉他Riff和中毒性极强的副歌之中。其表演也因“不像新人般强烈且完成度高”而广受好评。有观点认为，采用与以往混声组合不同的策略是其奏效的关键。它摆脱了男女成员各自从自身立场出发对唱歌词、展开故事的传统叙事方式。取而代之的是消化了不受性别束缚的表演，从而将团队魅力最大化。大众音乐评论家郑珉宰（音）表示：“男成员登场时像男团，女成员们登场时像女团，同时又能完美融合为一个团队”，“这似乎是一种让男女共存时各自都能展现魅力的逆向思维取得了成功。”●“多种形态的艺人应共存”在K-Pop市场，混声组合掀起旋风实属罕见。1990至2000年代，酷龙、高耀太、乌龟组合、S#arp等曾广受欢迎。但随着歌谣市场重组为以偶像为中心，能够稳固构建粉丝群体的男团和女团成为了主流。甚至随着“类恋爱”文化成为粉丝群体的主要驱动力，混声组合的处境更为不利。在以合宿和训练为基础的K-Pop体系中，管理层面的风险也很大。正因如此，2017年DSP媒体出道的4人混声组合“KARD”凭借拉丁流行乐风在国内外获得人气，几乎是唯一的成功案例。然而，“全时计划”的成功为混声组合再次伸展筋骨提供了契机。KARD于2日发行了第8张迷你专辑《漂流》，并将从19日起开启世界巡演。他们近期在采访中表示：“起初几乎没有混声组合，我们觉得必须自己开辟道路”，“希望有更多人能了解混声组合的魅力。”2006年出道的混声组合“Typhoon”也于11日携新歌《扑通！深陷》回归。这是一首融合了清爽铜管乐和电吉他音色的新复古风夏日歌曲。不过，持有仅凭一个案例很难断言“混声组合热潮”来临这一观点的也不在少数。大众音乐评论家林熙允认为：“‘全时计划’在多方面都是一个特殊现象，不会立刻导致市场的扩张。”但她同时展望道：“随着K-Pop市场重组，超越现有男团女团格局、对多种形态艺人的关注度正日益提高的氛围下，混声组合完全有可能占据一席之地。”史智媛记者 4g1@donga.com