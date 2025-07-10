《K-Pop恶魔猎人》7首原声曲同时跻身公告牌榜单

在以K-Pop为题材的奈飞（Netflix）动画电影《K-Pop恶魔猎人》（K-Pop：Demon Hunters）人气高涨之际，其7首原声带（OST）曲目同时登上美国公告牌（Billboard）单曲排行榜。在美国当地，该片被视为明年奥斯卡金像奖最佳动画长片奖项的有力竞争者，其原声带则被视为最佳原创歌曲奖项的有力候选。根据8日（当地时间）公布的公告牌主单曲榜“单曲百强榜”，电影中由女子组合“亨特丽克斯”演唱的歌曲《Golden》位居第23位。该曲上周首次上榜排名第81位，仅一周后排名便跃升58位。由男子组合“雄狮男孩”演唱的歌曲《Your Idol》较上周上升46位，位列第31位。本周另有5首原声带新曲进入单曲榜。亨特丽克斯的《How It’s Done》（第42位）、《What It Sounds Like》（第49位）和《Takedown》（第64位）进入百强榜；雄狮男孩的《Soda Pop》（第42位）亦占据高位。亨特丽克斯成员露米与雄狮男孩成员镇宇的合唱曲《Free》（第58位）同样榜上有名。在公告牌主专辑榜“公告牌二百强专辑榜”中，该片原声带专辑排名较上周上升5位，高居第3位。动画电影多首原声带同时登上公告牌榜单，是自2022年迪士尼《魔法满屋》以来的首次。当时包括《We Don’t Talk About Bruno》在内的8首歌曲曾进入“单曲百强榜”。随着原声带走红，演唱歌曲的歌手也备受关注。演唱露米歌曲的李在出身于SM娱乐公司练习生，也是女子组合Red Velvet歌曲《Psycho》的作曲家。为镇宇配音的演员安孝燮亲自演唱了合唱曲《Free》。另一方面，美国电影专业媒体《综艺》近期评价该片为“2025年动画长片奖项有力候选作品”，并称其为“动画美学与K-Pop元素相结合的庆典之作”。公告牌也报道称“奈飞计划正式提交《Golden》角逐最佳原创歌曲奖项”。奥斯卡金像奖官方X账号还发文称“亨特丽克斯不仅拯救了世界，也拯救了Spotify”。《K-Pop恶魔猎人》讲述了K-Pop女子组合亨特丽克斯作为猎魔人活跃的故事。老虎、喜鹊、韩医院、南山塔等韩国文化元素在作品中自然融合，该作品因此获得好评。史智媛记者 4g1@donga.com