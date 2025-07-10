特朗普发出的“9倍防卫费”账单，暴露其内心想法

美国总统特朗普当地时间8日点名韩国称：“几乎没有掏（驻韩美军的）防卫费。他们（韩国）应该主动自掏腰包。”他在前一天最先公开了向韩国和日本发送的“关税信函”，当天实际上又提出了韩国的“安保免费搭车”论。韩国在美国开始征收对等关税的8月1日之前，必须展开激烈的贸易谈判。有分析认为，在这种情况下，特朗普公开提出防卫费问题，最终表明了将贸易、驻韩美军防卫费以及增加国防开支等安保议题捆绑在一起，以“一揽子交易”进行谈判的意思。特朗普当天在华盛顿白宫举行的内阁会议上，在说明美国的贸易逆差、不公平的贸易协定和征收关税的必要性时，突然表示不满说：“我们重建了韩国，美军一直驻扎在那里。他们只支付了非常少的（驻韩美军驻扎费）金额。”他还说：“（执政第一期时）我曾对韩国说过，‘每年必须支付100亿美元（约合13.7万亿韩元），他们同意（上调）到30亿美元，但由于选举造假，未能就此进行讨论。”韩国去年与当时的拜登政府达成协议，决定明年支付1.5192万亿韩元防卫费。如果按照特朗普的主张，美国将承担相当于9倍于此的防卫费。有分析认为，提及贸易赤字和不公正协定，提及韩国，表现出了美国“正在因韩国而遭受损失”的看法。特朗普还将目前2.85万多名驻韩美军兵力夸张到接近两倍的4.5万人，并表示：“巨额资金正在流向他们，对我们来说是巨大的损失。正在郑重讨论这一部分。”这似乎是想向韩国施压，要求韩国分摊更多的防卫费。也有分析认为，这暗示了韩美之间正在讨论防卫费问题。也有预测认为，特朗普政府迟早会公开要求韩国增加国防开支。美国国防部上月表示，包括韩国在内的亚洲盟国应将国内生产总值（GDP）的5%用于国防开支。今年韩国的国防预算为61.2469万亿韩元，相当于GDP的2.32%。华盛顿外交消息人士表示：“对美贸易谈判和安全议题似乎正在走向难以分开的局面。”华盛顿=常驻记者申镇宇、金成模记者 niceshin@donga.com、mo@donga.com