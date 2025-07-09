三星、LG“利润冲击”中到来的特朗普敦促书



美国总统特朗普的信函抵达韩国，要求从8月1日起对韩国产输美商品征收25%的对等关税。这是要求本月内拿出令美国满意的谈判方案的敦促书。虽然距离征收关税还有3周时间，但由于关税冲击，三星电子、LG电子、现代汽车等出口企业的业绩正在恶化，因此参加谈判的韩国的立足之地正在缩小。



韩国和日本虽然是美国的军事同盟国，但在收到信函的14个国家中排名第一第二。韩国与美国签订的自贸协定甚至没有成为考虑的对象。因谈判没有进展而受到指责的日本收到了高出当初1个百分点的25%的关税率。预计征收20%关税的欧盟之所以没有收到信函，是因为欧盟正在接受10%的关税并进行谈判，而且大部分与北约成员国重叠的国家已根据美国的意愿，决定把防卫开支的比重提高到国内生产总值的5%等。



特朗普在信中表示：“如果贵国向美国开放关闭的贸易市场，消除关税和非关税壁垒，我们可能会考虑调整（关税）。”意思是说，只有在3周内提出满意的提案，才能降低关税率。对于韩国来说，不得不考虑造船业合作、扩大美国产液化天然气进口等已经公开的“王牌”之外的谈判方案。



关税炸弹还没正式开始，韩国企业的业绩却已在恶化。临时征收的10%关税导致家电业绩恶化、半导体不振，第二季度三星电子的营业利润和销售额分别比去年同期减少55.9%和0.1%。同期，LG电子的营业利润、销售额也分别减少46.6%和4.4%。已经到了明显低于市场预测的“利润冲击”水平。市场认为，征收25%品种关税的现代汽车、起亚和征收50%关税的浦项制铁控股公司第二季度的营业利润也很有可能减少。



在韩美贸易谈判中，无论如何都要坚守到底的“马其诺防线”是不损害汽车、半导体、家电、钢铁等对美主力出口产品的竞争力的合理水平的关税率。为此，即使有政治和经济上的负担，也要考虑增加防卫开支或开放敏感产品市场等痛苦而艰难的决定。在有限的时间、恶劣的条件下，不要为了守护全部，结果失去更大的东西。

