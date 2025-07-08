布赖恩•坎贝尔开球距离垫底 击败长打选手夺冠

本赛季美国职业高尔夫球巡回赛（PGA TOUR）选手的平均开球距离为301.4码。在有记录可查的174名选手中，有100人的平均开球距离超过300码。然而，有一位选手证明了开球距离并非决定胜利的绝对因素。他就是布赖恩•坎贝尔（32岁•美国），其本赛季平均开球距离仅为276.6码，在174名选手中排名垫底。坎贝尔于7日在美国伊利诺伊州锡尔维斯的TPC鹿场球场（标准杆71杆）举行的PGA巡回赛约翰-迪尔精英赛最后一轮（第四轮）比赛中，抓下6只小鸟球，但也吞下1个双柏忌，最终交出低于标准杆4杆的67杆。总成绩为低于标准杆18杆（266杆）的坎贝尔，在加洞赛中战胜了并列领先者埃米利亚诺•格里洛（阿根廷），成功登顶。开球距离相对较短的坎贝尔，凭借精准度和短杆技术在加洞赛中锁定胜局。在18号洞（标准杆4杆）进行的加洞赛中，坎贝尔的开球（286码）距离短于格里洛（308码）。但他第二杆将球打到距洞杯约4.9米处，随后两推进洞保帕。而开球落入长草的格里洛，第二杆未能攻上果岭，之后又错过了约6米的保帕推杆。坎贝尔在2月份的墨西哥公开赛上赢得了个人职业生涯首冠，此次时隔5个多月再夺第二冠。在墨西哥公开赛上，坎贝尔同样是通过加洞赛夺冠，因此他的两次胜利均来自加洞赛。赢得151.2万美元（约合20.7亿韩元）冠军奖金的坎贝尔表示：“高尔夫有各种各样的风格。我相信即使开球距离不占绝对优势，铁杆击球也并非总是完美，只要善于解读球场，就仍然能够取胜。”韩国选手中，金时沅以总成绩低于标准杆15杆（269杆）位列并列第11位，成绩最佳。金正勋记者 hun@donga.com