国内海拔最高潭池“白鹿潭”时隔55年首度开放

“这小小的潭水不断流淌，最终形成了汉拿山南部最大的河流——孝敦川。”7月5日凌晨，在济州西归浦市汉拿山灵室路线，记者一行经过威势岳，攀登约2小时后，听到了流水声。烈日当头，疲惫不堪的探访者们怀着迫切的心情，侧耳倾听水声传来的方向。随后，在安全人员的引导下，他们离开步道，步行约80米，终于抵达了国内海拔最高的潭池——白鹿潭（海拔1675米）。将手浸入白鹿潭的瞬间，“啊，好凉！”的话语脱口而出，炎热瞬间被洗去。白鹿潭自1970年3月24日汉拿山被指定为国立公园以来，从未向公众开放过。此次白鹿潭开放活动，是作为国家遗产厅主办、济州特别自治道主管的“2025济州国家遗产探访之年”第二季项目之一进行的。这是在7日正式向公众开放前，由专家及媒体人士等50余人先行探访白鹿潭的活动。济州特别自治道世界遗产本部汉拿山研究部课长金钟甲（音）说明道：“白鹿潭每天平均涌出约210吨水，流淌长达18公里直至海水处。在火山地形的高地能有水涌出，这本身就是地质学上的研究对象。”汉拿山生态文化研究所所长金灿洙补充道：“在将汉拿山用作牧场的时期，白鹿潭是牧民们如同生命水般饮用的潭池。白鹿潭涌出的水究竟源自何处尚未有调查结果。推测是流经熔岩流动形成的地层的水涌出而成。”西归浦=宋恩范记者 seb1119@donga.com